Инвеститорите от цяла Азия определиха нарастващите нива на общински заеми в Китай като финансов риск номер едно в региона тази година в проучване, което класира най-големите им опасения.

Механизмите за финансиране на местното правителство в Китай, или LGFV, са най-често цитираният основен риск в проучване на Bloomberg сред 53 икономисти, мениджъри на пари и стратези във финансови институции, вариращи от държавни инвестиционни фондове до банки и пенсионни фондове.

Натоварванията на държавния дълг на граничния пазар също са сред най-високите рискове за Азия, следвани от обезпечени с ипотека облигации и заеми, според проучването, проведено на 9-15 май.

Японските банки бяха обект на оживен дебат, тъй като техните купчини дългове на развитите пазари накараха някои инвеститори да се притесняват от перспективите.

Анкетата предлага моментна снимка на класовете активи и географските области, които занимават умовете на играчите на финансовите пазари, натоварени да навигират в уязвимостите на света.

Тъй като глобалната икономика се бори и пазарите залагат, че лихвените проценти наближават пика на текущия цикъл, отбелязаните слаби връзки показват къде могат да възникнат сътресения през остатъка от тази година.

Други притеснения, произтичащи извън Азия, като потенциала за по-нататъшни повишения на лихвените проценти от Федералния резерв и продължаващите спорове за тавана на дълга на САЩ, също присъстваха силно в радарите на анкетираните.

Ето един задълбочен поглед върху някои от основните рискове, подчертани в анкетата, с някои придружаващи ключови показатели за наблюдение: LGFV С множеството данни, показващи, че икономическото възстановяване на Китай се забавя, фокусът отново се насочва към проблемните точки във втората по големина икономика в света.

В един скорошен пример плащане на облигации в последната минута от фирма, собственост на местно правителство, подчерта отслабването на обслужването на дълга, което заплашва да разпространи тревогите отвъд търговците на кредити в страната и на други пазари.

Този род инвестиционни средства са ключов метод за финансиране на публичната инфраструктура на Китай, както и на пазара на имоти. S&P Global Ratings определя общия дълг на LGFV на повече от 46 трилиона юана (6,5 трилиона долара) в края на миналата година.

От тях оншорните облигации с падеж през 2023 г. са на рекордно високо ниво от около 4,3 трилиона юана. Goldman Sachs Group Inc. изчислява, че общият държавен дълг на Китай е около 23 трилиона долара, цифра, която включва скритите заеми на хиляди финансови компании, създадени от провинции, градове и държавни банки.

"Ние вярваме, че всяко агресивно поведение от страна на Пекин по отношение на местния дълг би засилило финансовата уязвимост на местните правителства, застрашавайки прохождащото икономическо възстановяване", каза Карл Лиу, икономист в KGI Securities в Тайпе.

"Смятаме, че способността на LGFV за обслужване на дълга е слаба и изглежда, че LGFV разчитат на ново финансиране за обслужване на дълга, засилвайки риска от неизпълнение."

Натискът за изплащане на дълга се увеличи през последните години, тъй като средният тенор на облигациите се скъси. Броят на случаите на пропуснати плащания тази година се очаква да надхвърли този от предходните години, тъй като пандемията послужи за изстискване на финансовите ресурси на някои местни власти.

Борбата за много LGFV вече е уловена на пазарите на облигации. Разходите за финансиране на LGFV в провинциите от Гуейджоу до Гуанси и Юнан са имали среден купон през 2022 г. над 5%, отразявайки техните проблеми с набирането на пари от капиталовите пазари, според Лаура Ли, анализатор в S&P Global Ratings.

Притеснението е, че неизпълнението на задълженията по банкови инструменти в сянка може да доведе до влошаване на публично търгуваните облигации, създавайки финансови рискове, които натежават върху и без това бавната икономика по-нататък.

Ипотечни облигации

Напреженията се разпространяват в световен мащаб в дълговете, свързани с недвижими имоти. Разширяващата се разлика между търговията с имотни дългове на ниски цени и други сектори е сред ключовите показатели за наблюдение.

Но може би нито един регион в света не е преживял повече сътресения със заеми, подкрепящи сектора, отколкото Азия. Някои признаци се показват много преди пазарът на обезпечени с ипотека ценни книжа да бъде разтърсен от фалити на банки в САЩ, включително Silicon Valley Bank, след което правителството нае BlackRock Inc. да продаде ценните книжа на рухналите кредитори.

В Китай кризата с имотния дълг задържа пазара за емитиране на дългове, обезпечени с ипотеки, ефективно затворен за почти година и половина. Не е имало продажби на обезпечени с жилищни ипотеки ценни книжа в юани от февруари 2022 г., един от най-дългите сухи периоди в историята.

А в Австралия неблагоприятната перспектива за лихвените проценти след повишението на централната банка през май може да доведе до увеличаване на просрочията по обезпечени с жилищни ипотеки ценни книжа там, пишат анализатори на Bloomberg Intelligence в скорошен доклад.

"Заемите, получени през 2020-22 г., съдържат по-голям риск, тъй като лихвените проценти сега надхвърлят чувствителните нива при одобрение."

"Обезпечените с ипотека облигации и заеми ще представляват сериозен финансов риск за региона, като се има предвид нарастващото напрежение на жилищния пазар, произтичащо от въздействието на повишаващите се лихви по ипотечните кредити", каза Лойд Чан, икономист в Oxford Economics в Сингапур, който избра темата за своя водеща риск.

"Уязвимостите вероятно ще бъдат остри в икономиките с домакинства с висок ливъридж и предприемачи на имоти" и където цените на жилищата намаляват. Граничен пазарен дълг Инвеститорите на граничните пазари са изправени пред повишен риск от девалвация на валута и фалит на държавни облигации, тъй като нарастващите разходи за внос на горива и други основни стоки през последните години изтощиха валутните резерви на нациите.

Нарастващите нива на дълга като дял от брутния вътрешен продукт на страната са сред един полезен показател за наблюдение. Има 16 нововъзникващи пазара по света със суверенен доларов дълг, който се търгува на затруднени нива - доходност с повече от 10 процентни пункта над тази на държавните облигации с подобен матуритет, което може да означава, че инвеститорите вярват, че неизпълнение е реална възможност. Много от тях включват малки гранични пазари.

Пакистан преговаря с Международния валутен фонд за рестартиране на своя спасителен план от 6,7 милиарда долара, за да избегне фалит. Властите се фокусират върху възстановяването на функционирането на валутния пазар, приемането на бюджет за фискална 2024 г. в съответствие с целите на програмата и адекватно финансиране.

Columbia Threadneedle Investments изчислява, че страната е изправена пред около 22 милиарда долара обслужване на външен дълг за фискалната година, започваща през юли, около пет пъти нейните резерви. Има и Лаос. Natixis SA изчислява, че нейните нетни външни плащания тази година ще скочат повече от 12 пъти до 600 милиона долара.

Това се равнява на около 55% от неговите резерви, сред най-високите съотношения за граничните азиатски нации. Междувременно в Бангладеш Moody's Investors Service намали кредитния рейтинг на страната по-рано тази седмица, тъй като резервите намаляват.

Въздействието върху инвеститорите може да продължи дълго след неизпълнение. BlackRock и Pacific Investment Management Co., сред онези, които претърпяха загуби от неплатежоспособност в Шри Ланка през 2022 г., твърдят, че притежателите на вътрешни дългове трябва да споделят милиарди долари от тези загуби.

Проектно финансиране Проектното финансиране на недвижими имоти в Южна Корея, използвано за финансиране на строителния бум в страната, беше в основата на дълговата криза в Южна Корея миналата година, след като предприемач, подкрепян от местното правителство, неочаквано пропусна плащането на дълга.

Въпреки че националният пазар на облигации се стабилизира, след като властите обещаха милиарди долари в подкрепа миналата година, някои напрежения остават в лицето на депресирания пазар на имоти, който наблюдава скок на непродадените жилищни запаси и спад в цените на жилищата.

Корейските банки и други финансови компании имат около 140 трилиона вона (108 милиарда долара) експозиция към заеми за финансиране на проекти към септември, според Bank of Korea, един ключов показател, който трябва да се наблюдава.

Подчертавайки напрежението в индустрията, коефициентът на просрочие на фирмите за ценни книжа по такива заеми нарасна с 2,22 процентни пункта спрямо предходното тримесечие до 10,38% в края на миналата година, в сравнение с увеличение от 0,33 процентни пункта до 1,19% за финансовите институции като цяло.

Корея предприема стъпки за ускоряване на преструктурирането на проблемни активи, които включват финансиране на проекти. Група от около 3000 финансови фирми, участващи в такива проекти, подписаха споразумение през април за бързи стъпки за преструктуриране на дълга.

Спадът на пазара на имоти може да доведе до повече неизпълнения на заеми за финансиране на проекти, а колапсът на всяка голяма финансова институция или строителна компания би довел до систематичен проблем в икономиката и финансовите пазари, каза шефът на националния финансов наблюдател.

Японски банки Рисковете в японските банки влязоха в центъра на внимането след фалита на няколко регионални кредитора в САЩ и спешното спасяване на Credit Suisse Group AG по-рано тази година.

Японските кредитори са големи инвеститори в чуждестранни облигации, които се сринаха, тъй като централните банки по света повишават лихвените проценти за борба с инфлацията.

Трите най-големи банки в страната седят на книжни загуби от 2,4 трилиона йени (17,3 милиарда долара) от своите чуждестранни облигации към март. Това е спад в сравнение с предходните три месеца и Централната банка на Япония казва, че банките са станали по-устойчиви на рискове от по-високи лихвени проценти, докато ребалансират своите портфейли от активи.

По-високите лихви също повишават техните маржове по заеми в чужбина. И все пак, един ключов риск е, че при сценарий, при който Фед трябва да поддържа лихвените проценти по-високи за по-дълго време, за да се бори с инфлацията, този стрес може да се разпространи, ако тези нереализирани загуби започнат да нарастват.

Стресът в глобалния финансов сектор също може да навреди на възвръщаемостта на акционерите. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - двете най-големи банки в Япония - заявиха през май, че засега ще въздържат обратното изкупуване на акции, дори след като прогнозираха големи печалби през тази фискална година.

Междувременно японските банки са изправени пред обратния проблем у дома, където лихвените проценти остават близки до нулата.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.