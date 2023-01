Секторът на имотите в Дубай става все по-силен, на фона на растежът и реформите в богатите на петрол държави от Арабския залив, които привличат повече чуждестранни жители, компании и инвеститори. Сделките с имоти в Дубай от началото на годината до края на 2022 г. достигнаха рекорд и счупиха предишни рекорди, достигнати през същия период на 2009 г., според водещата световна организация за услуги за търговски недвижими имоти CBRE.

Това увеличение може да идва и от разразилата е геополитическата криза, която облагодетелства Дубай и Обединените арабски емирства.

"Дубай се възползва от войната между Иран и Ирак, от войната между Кувейт и Ирак, от американо-иракската война, от Арабската пролет", заяви Хюсеин Саджвани, председател на имотната компания Damac Properties , един от най-големите частни разработчици ОАЕ, цитиран от CNBC. Според него Дубай продължава да се възползва и днес от войната в Украйна с Русия.

В продължение на седмици след нахлуването на Москва в Украйна, множество руски граждани отиват в Дубай, за да пребивават и да инвестират парите си в собственост, където да бъдат защитени от западните санкции.

Според някои експерти в областта на недвижимите имоти в най-популярните сред туристите емирства, руснаците са с най-висок дял транзакциите по националност за последната година сред тяхната клиентска база. По изчисления на Саджвани руските граждани съставляват около 15% от неговата клиентска база.

Дубай не е бил толкова горещ пазар на недвижими имоти от години, колкото в първите месеци на войната. Продажбите в сектора са нараснали с 45% на годишна база през април 2022 г. и с 51% през май, според Department of Land and Property in Dubai.

Икономическите проблеми в други големи градове също допринасят за нарастващата популярност на Дубай. "Градът се възползва от по-високите данъци в Европа и от липсата на сигурност в Лондон, Париж и други европейски градове", смята Саджвани.

Дубай е търговската столица на ОАЕ, която се гордее с приблизително 90% емигрантско население и предлага нулев данък върху доходите. Той е класиран сред най-безопасните градове в света от години, което се дължи до голяма степен на силно ограничителните закони и системата за смъртно наказание, която беше критикувана от много правозащитни групи.

Саджвани смята, че разходите за живот в Дубай и пазарът на имоти в града ще продължат да се покачват. "Дубай е скъп и ще бъде по-скъп - това е житейски факт, защото когато имате много богати хора в големи корпорации, търсенето нараства", каза той.

Въпреки че признава положителното въздействие, което чуждестранните конфликти понякога имат върху икономиката на ОАЕ, шефът на имотната компания все още е наясно с рисковете от истинска опасност за страната, като регионални конфликти например.