Социалните мрежи не са единственото място, където хората се опитват да изградят най-добър образ на себе си. Във времена, в които автобиографиите съдържат думи като "акселератор", а работата се върши с изкуствен интелект, работодателите все по-трудно успяват да откроят опитните кандидати, особено в рамките на няколко минутен разговор.

В тази връзка Съветът по човешки ресурси на Forbes определя няколко начина, по които добрите кандидати успяват да покажат уменията си в рамките на стандартните интервюта.

Според Мат Поепсел - специалист в платформа за поведенческа и когнитивна оценка The Predictive Index - подобен тип тестове успяват да достигнат до истинската същност на кандидата и да прецени дали ще успее да се интегрира лесно в екипа. Това показва, че важни за работодателите са не само професионалните умения, но и личните качества. В днешно време много от професиите включват комуникация и работа в екип, което прави така нареченият "networking" все по-важен.

Друг механизъм са препоръките. Според експерта освен че някой гарантира за уменията им, препоръчаните служители остават 70% по-дълго в компанията.

Д-р Тимъти Джардино от myWorkforceAgents.ai пък дава пример с кандидат, който при представяне на готов проект, разказва стъпките, през които е минал - как е подходил към проблема, какво е взел предвид, какви компромиси е направил и защо е избрал крайния път.

"Изкуственият интелект може да шлифова резултатите, но логиката на кандидата разкрива преценката. Именно там мениджърите по наемането виждат истинската стойност", обяснява той.

Представянето на портфолио с предишни задачи и проекти също е добър метод за оценка. "Кандидатите получават честен начин да се откроят, а работодателите получават проверена кандидатура, на която действително могат да се доверят", коментира Хуман Ахаван от компанията за проверка на кандидати GCheck.

Сред качествата, които търсят работодателите, са креативност и автентичност. Представянето не само на положителните, но и на отрицателните черти, може да се окаже бонус за кандидата, коментират експертите. Дори работата с изкуствен интелект се превръща в плюс, ако е представена правилно - използването му като инструмент, а не като заместник.