Технологичните акции бяха в основата на ръста на световните индекси през изминалата година. Освен, че това са най-големите по пазарна оценка компании в света, те бяха и сред най-поскъпващите активи на изминалата вече 2020 година. И докато анализаторите продължават да спорят какво е бъдещето на технологичните компании през настоящата година и ролята им за движението на пазарите, едно е сигурно - този род компании ще продължат да се радват на силен инвеститорски интерес и да предлагат "услуги от бъдещето".

Факторите, които предизвикват безпокойство, включват общото мнение, че американските власти ще въведат по-строги закони за големите технологични компании. Предстоящите проблеми с регулирането, заедно с настроението, че технологичните акции могат да отбележат корекция, заради "разтегнатите им оценки", до голяма степен са в основата на призива за пренасочване от технологични към стойностни книжа.

Аргументът за запазване на курса

Да, технологичните акции поведоха пазарите през изминалата година. И да - оценките при много от тях са "разтегнати", а някои сектори са направо червени до прегряване. Но технологичните компании все още си имат своите фенове и поддръжници и все още попълват списъка на най-притежаваните от инвеститорите акции.

Джак Аблин, главен инвестиционен директор на Cresset Wealth Advisors, е един от поддръжниците на големите технологии. Неговата бичи теза: "Хората трябва да имат предвид, че петте най-големи технологични компании печелят повече от целия Russell 2000 взети заедно, така че това не е интернет балон."

Майкъл Фар, президент на Farr, Miller & Washington LLC, твърди, че основните фактори водят капитала в големи технологии, а отказът от инвестиции, дължащ се на текущите проблеми, би бил "търговията на загубеняци".

Имайки предвид всичко това, сега ще разгледаме най-големите компании от една сфера със сериозно бъдеще, според консенсусните очаквания на експертите - тази на облачните технологии.

По-долу можете да намерите списъка на 5-те най-ценни компании за облачни услуги. Едва ли ще ви изненада, че някои от имената са китайски, както и факта, че липсват европейски имена:

5. Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA)

Пазарна оценка: 713.18 млрд. долара

Гигантът за електронна търговия Alibaba Group също е включен в 15-те най-ценни компании за изчислителни облачни технологии. Alibaba Cloud предлага набор от услуги за изчислителни облаци, включително бази данни, съхранение, работа в мрежа, сигурност, анализи, изкуствен интелект и хибриден облак.

Alibaba Cloud също така предлага универсална платформа за управление на IoT за предприятия. По-рано през февруари Alibaba заяви, че приходите от облак са скочили с 50% през последното тримесечие, за да достигнат 2.47 млрд. долара

През 2019 г. Alibaba и Salesforce обявиха стратегическо партньорство, при което Alibaba стана ексклузивен доставчик на софтуер и услуги на Salesforce на азиатските пазари като Китай, Тайван, Макао и Хонконг. Акциите на китайската компания са поскъпнали с 23% през последните дванадесет месеца.

4. Tencent Holdings Limited (OTCMKTS: TCEHY)

Пазарна капитализация: 909.29 милиарда долара

Най-голямата интернет компания в Китай, Tencent Holdings предлага високопроизводителни услуги за изчислителни облачни технологии чрез Tencent Cloud. Tencent Cloud предоставя евтини, но достъпни облачни изчисления, съхранение, база данни и сигурност за глобалните бизнес предприятия.

Tencent Cloud е реномирано име в игралната индустрия, тъй като предлага облачна инфраструктура от най-висок клас и оптимална игрална екосистема, доверена от водещи компании за игри като Garena, Supercell, Shiro Games и PUBG Mobile.

3. Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG)

Пазарна капитализация: 1.41 трилиона долара

Alphabet има едно от най-бързо развиващите се облачни подразделения в света, изоставайки само от Amazon и Microsoft. Alphabet инвестира сериозно в своето облачно подразделение, за да победи Amazon и Microsoft, което води до оперативни загуби за компанията.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. облачните приходи на компанията скочиха с огромните 47% на годишна база до 3.84 млрд. долара. Google Cloud отчете оперативни загуби от 1.24 млрд. долара през четвъртото тримесечие, повече от загубите от 1.19 млрд. долара, отчетени за същия период преди година. Google усилва усилията си да доминира в облачната индустрия. През 2018 г. той назначи бившия изпълнителен директор на Oracle Томас Куриан да ръководи усилията за растеж на звеното.

Някои от най-големите компании в света използват услугите на Google Cloud, включително Paypal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL), The Home Depot (NYSE: HD) и Etsy Inc. (NASDAQ: ETSY).

2. Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN)

Пазарна капитализация: 1.64 трилиона долара

Amazon е втората най-ценна компания за изчислителни облаци с пазарна капитализация от 1.64 трилиона долара. По отношение на пазарния дял обаче това е най-голямата облачна компания в света. Облачният бизнес на Amazon, AWS, има над 34% от общия публичен облачен пазар. През четвъртото тримесечие приходите на AWS скочиха с 28% и достигнаха 12.7 млрд. долара спрямо 9.95 млрд. долара година по-рано. AWS представляваше около 10% от общите приходи на Amazon.

Най-големите клиенти на AWS са Netflix, Baidu, Facebook и ESPN. Според доклад на CNBC, Apple харчи над 30 милиона долара на месец за услуги на AWS.

1. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)

Пазарна капитализация: 1.82 трилиона долара

На първо място в списъка с най-ценните компании за изчислителни облаци е Microsoft Azure. Azure предлага широка гама от услуги, включително платформа за услуги (PaaS), инфраструктура за услуги (IaaS) и възможности за обслужване на управлявани бази данни.

През 2020 г. облачните приходи на Microsoft скочиха с 31%, за да достигнат 59.5 млрд. долара, надминавайки нивата на растеж на AWS. Наскоро Microsoft разкри Azure Quantum пред обществеността. Azure Quantum е облачна платформа, която използва квантови хардуерни и софтуерни инструменти от партньори като Honeywell Quantum Solutions, IonQ и 1QBit.

Най-големите компании, които харчат най-много средства за облачни изчислителни услуги от Azure, са Verizon, Lumen Technologies и News Corp. Акциите на MSFT спечелиха близо 40% през последните дванадесет месеца.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на акции на финансовите пазари.