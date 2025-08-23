Дните, в които хазяите чукаха по вратите за месечни проверки за наем или наемателите се опитваха да поправят течаща вода в тоалетна, бавно отминават. Поне в Америка, но вероятно скоро и по целия свят. Първо технологиите се намесиха, за да отговорят на нуждите на наематели, хазяи и големи оператори на многофамилни жилища, а сега изкуственият интелект превръща този бавен напредък в революция в пазара на недвижими имоти, пише CNBC. AI става все по-основен елемент при пазара на наеми в САЩ.

Работни поръчки, подновяване на договори за наем, огледи и дори проверка на инвеститорите се поемат от софтуер и изкуствен интелект. Както в началото на всяка технология, тя е до голяма степен фрагментирана между много доставчици. Интегрирането на цялата тази технология е огромна възможност за стартиращите компании и рисковите капиталисти, които ги подкрепят.

Технологии за наеми

Една от по-зрелите категории за изкуствен интелект в океана от имоти са виртуалните агенти, които разговарят с потенциални наемодатели. Тук се намесва т. нар. "агентен изкуствен интелект ", което означава AI, който може да действа автономно и да взема свои собствени решения в зависимост от това, което потребителят иска.

Все още обаче има само шепа компании, които използват това напреднало ниво на машинно обучение. Изкуственият интелект се оказва полезен и от инвестиционната страна на многофамилния бизнес, по-специално при застраховането и придобиванията. Например, инвеститорите, които искат да закупят голям имот, трябва да прегледат всички договори за наем и да ги заредят в списък с наеми.

"Ако купувате имот, който не е бил професионално управляван, където не са заредени всички тези договори в някой водещ на пазара софтуерен продукт, някой може да се наложи ръчно да прегледа всички тези договори за наем и да събере цялата информация. Е, изкуственият интелект е чудесен за това", казва Джон Хелм, основател и партньор в RET Ventures - фонд, фокусиран върху изкуствения интелект както в недвижимите имоти, така и в технологиите за наеми.

Експертът разказва, че вече можете да въведете лизингови договори в модел с изкуствен интелект и той ще изведе обобщение на всички данни, от които инвеститорът се нуждае. След това те могат да ги заредят директно в модел за оценка на риска и да оценят имота.

От RET Ventures заявиха, че не разчит на на дарения или пенсионни фондове за своя капитал, а вместо това на потребителите на продуктите на компаниите, в които инвестират - така наречените стратегически ограничени партньори.

"Имаме 60 оператора на многофамилни жилища, които имат около 3 милиона имота в нашия фонд."

Управление на имоти

Изкуственият интелект може да помогне и с развитието на имотите, и с плащанията. Инвеститорите на многофамилни жилища често имат голям брой доставчици, грижещи се за всичко - от озеленяване до водопроводите и отоплението. Много от тях все още използват хартиени фактури.

Една от компаниите в портфолиото на RET е PredictAP. Тя взема всички тези фактури, чете ги и след това отново попълва всички необходими данни в системата за плащания на компанията, за да направи процеса и плащанията по-ефективни. Нищо от това не е необходимо да се кодира ръчно от човек.

Тайлър Кристиансен сравнява индустрията за многофамилни жилища с автокъщите. Всяко взаимодействие с наемателя се ограничава до отделен имот.

Като изпълнителен директор на Funnel, която е подкрепена от RET Ventures, целта му е да рационализира процеса на маркетинг и отдаване под наем на апартаменти, "давайки възможност на професионалистите в областта на многофамилните жилища да генерират повече печалби, ефективност и проницателност в своите портфолиа", според уебсайта на компанията.

Funnel работи с големи инвестиционни дружества за недвижими имоти като Camden Property Trust, MAA и Essex Property Trust, както и с Cortland, която притежава 90 000 апартамента. Кристиансен казва, че вместо връзката на наемателя да е с инвеститора или с брокера, тя ще е с AI.

Един пример за случващото се е ако наемател не подновява договор за наем, защото се мести. Тогава системата с изкуствен интелект на Funnel би отворила възможността за кръстосана продажба в вдадена клиентска общност.

Насрещен вятър

Въпреки напредъка, технологията е все още в начален стадий на развитие и е скъпа. Операторите на апартаменти и инвеститорите се намират в експериментална фаза. Предстои да видим колко ще инвестират в развиващата се технология.

Освен това, индустрията за многофамилни жилища е силно фрагментирана. В САЩ има близо 50 милиона жилища под наем, като по-голямата част са собственост на малки фирми или на частни наемодатели.

Най-големите инвестиционни фондове за имоти (REIT) притежават приблизително между 50 000 и 100 000 жилища, като има и няколко по-големи частни оператора, като Blackstone и Greystar. Най-вероятно през следващите няколко години ще стане ясно до каква степен ще се промени наистина бизнеса с недвижими имоти по целия свят. Както и много други бизнеси.