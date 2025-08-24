Тази седмица започна събарянето на големия комплекс от цехове и сгради на Varteks в хърватския град Вараждин. Това означава, че някогашната текстилна гордост на Югославия, компанията основана през 1918 г., окончателно изчезва в прах и пепел, пише в свой материал онлайн изданието на белградското радио Б92.

В златните си години Varteks е имала почти 12 000 служители, повече от 180 търговски обекта във всички по-големи градове на бившата държава и десет търговски центъра.

Европейски лидер в минало време

Компанията е основана през 1918 г. под името Текстилна индустрия Вараждин или TIVAR. В началото произвежда вълнена прежда и тъкани. Производството на дрехи започва през 1926 г., а през 1948 г. е преименувана на Varteks.

През 60-те и 70-те години на миналия век Varteks става един от най-големите европейски производители на платове. Не е случайно, че единият от първите два компютъра в Югославия, доставени през 1958 г., е именно за компанията.

Първата голяма криза идва в края на 80-те, когато Varteks преживява поредица от стачки заради неизплатени заплати. При обявяването на независимостта на Хърватия работниците са се свили до 7400. Магазините, които продават собствените марки като Varteks и Di Kaprio, са намалели до 70.

Липсата на големия и сигурен югославски пазар обрекоха някогашния текстилен гигант на бавна смърт.

Varteks спря производството на 31 януари тази година. Миналата година по това време все още са били заети около 550 работника.

Всъщност обаче Varteks вече две години преминава през процедура по несъстоятелност, при която се продава цялото ценно имущество, за да се покрият съмнителните дългове и да се удовлетворят кредиторите.

Заети са само около 50 души, единствено в продажбите и логистиката, тъй като трябва да се разпродаде останалото облекло - около 16 000 артикула към април. Останали са и четири магазина - два във Вараждин и два в Загреб. И тях ги чака промяна в собствеността.

Какво следва?

След като вече няма производство, заводът на Vartex става излишен. Сега на парцела от около 50 декара в сърцето на Вараждин се изгражда нов търговски център, наречен S-PARK.

До 2027 г. там ще бъдат изградени 12 магазина, заведения, хипермаркет Interspar, голям паркинг с 430 паркоместа, зарядни станции за електрически автомобили, стойки за велосипеди и ново кръгово кръстовище.

"Разпознаваемата архитектура от тухли на бившата фабрика ще бъде интегрирана в новия дизайн на S-PARK, с добавяне на съвременни и устойчиви елементи. Избрани части от старите сгради ще бъдат запазени, създавайки силна връзка с историята на локацията", хвали се инвеститорът.