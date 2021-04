Schwarz IT България е първата ИТ компания на групата Schwаrz, създадена извън Германия. Тя предоставя IT решения за търговските вериги Kaufland и Lidl по света, както и за другите две компании в групата - Schwarz Produktion и Pre Zero. Schwarz IT България е създадена през 2020 година, като обединява в една компания екипите на Kaufland IT Hub и Lidl Digital.