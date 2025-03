Ралито от $439 милиарда за китайските технологични мегакапиталови акции, тази година, остави техните някога непобедими колеги в САЩ, известни с прозвището "Великолепната седморка" в прахта, превъзходство, което според много инвеститори има място за разширяване.

Еднакво претеглена кошница от седемте китайски технологични компании, включително Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, 9988.HK) и Tencent Holdings Ltd. (TCEHY, 0700.HK) - наречени "7-те титана" от Societe Generale SA - спечели повече от 40% тази година. Това се сравнява с около 10% спад в индекса на акциите на Великолепната седморка, чийто спад също тласна индекса Nasdaq 100 до ръба на корекция.

Това е рязък обрат на съдбата, който малцина на Уолстрийт очакваха. По-рано през 2025 г. индикаторът Nasdaq отбеляза още един рекорд, докато китайските акции все още бяха помрачени от години на регулаторни репресии и хладно възстановяване на потреблението. След това почти за една нощ DeepSeek преобърна схващането, че ще отнеме години - ако изобщо въобще отнеме време - Китай да настигне нивото на превъзходството на Америка в областта на AI.

Оттогава китайските технологични акции се повишават, което накара дори дългогодишни скептици да станат оптимисти. Ралито получи нов тласък миналата седмица, след плана на Пекин да засили подкрепата за технологичните компании и редица нови инструменти за изкуствен интелект от подобни на Alibaba компании.

"Успехът на DeepSeek, последван от набор от AI модели от Китай, напомни на света, че иновационната мощ на Китай не трябва да се подценява въпреки ограниченията за износ на чипове от САЩ", каза Чару Чанана, главен инвестиционен стратег в Saxo Markets, цитиран от финансовото издание Bloomberg. "Инерцията в китайските игри на AI има място за развитие, като се има предвид отстъпката в оценката."

SocGen назова китайската кохорта, която включва също Xiaomi Corp. (XIACY, 81810.HK), BYD Co. (BYDDY, 1211.HK), Semiconductor Manufacturing International Corp. (0981.HK), JD.com Inc. (JD, 9618.HK) и NetEase Inc. (NTES, 9999.HK), базирани на тяхната пазарна капитализация и траектория на растеж. Кошницата в момента се търгува при 18 пъти форуърдните печалби, отстъпка от над 40% спрямо Великолепната седморка, според бележка от 28 февруари на стратезите, водени от Франк Бензимра.

Индексът Hang Seng Tech (HSTECH.HK) нарасна с повече от 1% в петък, като тази седмица се повиши с близо 10%. Индикаторът се търгува с най-високото си ниво от края на 2021 г.

САЩ срещу Китай

Въпреки че нещата изглежда се оправят за китайските акции - някога смятани за "неинвестируеми" - американските акции страдат от множество удари.

Идеята, че нарастването на капитала на САЩ ще бъде неудържимо, като част от разказа за изключителността на САЩ, се разклаща, тъй като президентът Доналд Тръмп разтърсва глобалния търговски ред и изнервя американския бизнес и потребителите с редица тарифи.

Многогодишната серия на възход за големите технологични акции в САЩ, водени от Nvidia Corp. (NVDA), се препъна, като инвеститорите поставят под съмнение валидността на техните изключително високи оценки и изискват все повече положителни изненади в печалбите.

Въпреки изблика на оптимизъм относно Китай, дългосрочният опит на страната с отрицателна пазарна възвръщаемост, неочаквани политически обрати и нарастващо геополитическо напрежение при Тръмп, държат някои инвеститори настрана.

Индексът Hang Seng Tech остава с около 40% под своя пик от 2021 г. дори след тазгодишните печалби. Неговата петгодишна възвръщаемост, около 18%, е малка част от ралито на Nasdaq 100 от над 130% през периода.

И все пак, с нарастващите опасения относно разпенването на американските акции, Китай се превърна в жизнеспособна алтернатива за много инвеститори.

"Необходимите двигатели са налице, за да могат китайските технологии да се представят по-добре, включително подкрепа от правителството на най-високо ниво, възстановяване на печалбите и тема за структурен растеж в AI", каза Вей-Серн Линг, управляващ директор в Union Bancaire Privee. "Оценките на технологиите в САЩ се повишиха от две години и сега разочарованието от печалбите, заедно с макрофакторите водят до разпродажба" и това отчасти "движи ротация от САЩ към Европа и Китай".

Nasdaq във фаза на корекция

Nasdaq изпада в корекция, докато S&P 500 тества "линията в пясъка". Акциите се сриват поради колебания в тарифите и безпокойство относно перспективите за изкуствения интелект

Притесненията за AI също бяха отново в рамката в четвъртък. Натовареният с технологии Nasdaq претърпя разпродажба от типа на сумата от всички страхове, претърпявайки корекция на пазара, тъй като инвеститорите се тревожеха от заплахата от глобална търговска война, а резултатите от Marvell Technology Inc. предизвикаха подновени притеснения относно търговията с изкуствен интелект, въпреки че надминаха очакванията за печалби.

Nasdaq завърши четвъртък, със загуба от 483,48 пункта, или 2,6%, при ниво от 18 069,26 пункта - отстъпление от 10,4% от рекордното ниво на затваряне от 20 173,89 пункта, поставено на 16 декември. Корекцията се определя като 10% отстъпление от скорошен връх; корекцията се превръща в мечи пазар с отдръпване от 20% от високо.

Акциите на Marvell се сринаха с близо 20%, предизвиквайки слабост сред акциите на чиповете, тъй като инвеститорите изглеждаха разочаровани от насоките за приходите на компанията, които "ограничиха ентусиазма сред инвеститорите, разчитащи на продължаващата сила от бума на ИИ", според бележка от Фауад Разакзада, пазарен анализатор в City Index и Forex.com.

Междувременно Broadcom Inc., друг ключов играч в бума на AI, отбеляза спад на акциите си с повече от 6% преди публикуването на печалбите. И акциите на Nvidia Corp., любимецът на бума на AI, спаднаха с 5,7% и загубиха повече от 10% досега тази седмица, за да заличи печалбите от шест месеца.

След скока в сряда, акциите възобновиха рязко и широко разпродажба поради опасения, че нарастващото напрежение в световната търговия може да предизвика голямо икономическо забавяне или дори рецесия. Загубите бяха намалени, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че митата от 25% върху вноса от Мексико и Канада, наложени във вторник, ще бъдат спрени до април за стоки, които са в съответствие със Споразумението за търговия между САЩ, Мексико и Канада.

Все пак S&P 500 приключи със загуба от 104,11 пункта, или 1,8%, при 5738,52 пункта, след като се търгува под важната подкрепа при 200-дневната пълзяща средна близо до 5731 пункта. Затварянето под средната стойност, разглеждано като заместител на дългосрочната тенденция, може да предизвика допълнителни продажби и още по-лоши последствия, предупредиха анализатори.

"Това остава границата в пясъка за риск и... пазарът знае, че нищо добро не се случва под 200-дневната [пълзяща средна]", каза Крис Уестън, ръководител на изследванията в базираната в Австралия брокерска компания Pepperstone.

Ако S&P 500 загуби хватката си върху 200-дневната плъзгаща се средна, следващата зона на потенциална подкрепа ще бъде около 5650, област, която служи като съпротива миналата есен и също показа базирана на обем подкрепа, когато става въпрос за фючърсния договор S&P 500 E-mini, каза Джонатан Крински, главен пазарен техник в BTIG, в бележка в четвъртък следобед.

Последното затваряне под средната стойност беше на 1 ноември 2023 г. Но може да не е всичко мрачно: когато S&P 500 за последно беше под 200-дневната пълзяща средна, той прекара само осем сесии, на фона на участък от девет сесии, под тази линия, преди да възобнови възходящия си тренд, отбеляза Томи Килгор от MarketWatch.

Затваряне под 5529,74 ще отбележи корекция за S&P 500, който приключи в четвъртък с 6,6% под рекордното си затваряне от 6144,15, поставено на 19 февруари.

Индустриалната средна стойност на Dow Jones спадна с 427,51 пункта, или 1%, за да завърши на 42 579,08, оставяйки го с 5,4% под рекордното си ниво от 45 014,04, поставено на 4 декември. Затваряне под 40 512,64 би означавало корекция.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.