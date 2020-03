Милиардерът и съосновател на Microsoft Бил Гейтс каза, че коронавирусът (COVID-19), който вече взе живота на около 2 900 души, а над 83 000 са заразени в световен мащаб, може да се окаже "патогенът на века, за който сме се притеснявали", пише CNBC.

"Надявам се ситуацията да не е толкова лоша, но трябва да приемем и че може да бъде, докато не се уверим в противното", каза Гейтс в статия, публикувана в The New England Journal of Medicine.

Гейтс и съпругата му Мелинда основават фондацията "Bill and Melinda Gates Foundation" през 2000 година, за да помогнат за подобряването на здравето в световен мащаб, както и за борба с крайната бедност. Фондацията обяви на 5 февруари, че ще дари 100 милиона долара, за да помогне за намирането на лечение и за разширяване на тестовете на вируса, особено за по-бедните страни.

Според Гейтс вирусът представлява сериозна заплаха за света, тъй като е далеч по-смъртоносен и заразен от много други смъртоносни вируси, с които човечеството се е сблъсквало през последните години.

"Първо, това може да убие здрави възрастни хора, както и възрастни хора със съществуващи здравословни проблеми. Второ, COVID-19 се предава доста лесно. Средният заразен човек разпространява болестта към две или три други лица - това е показателна скорост на нарастване", казва милиардерът.

Световните здравни власти твърдят, че болестта се разпространява от хора, които са леко болни или изобщо не проявяват никакви симптоми, което затруднява мерките за превенция. Тези хора не търсят помощ веднага, като по този начин предават болестта на много други.

Коефициентът на смъртност е "много пъти по-голям от типичния сезонен грип", казва още Гейтс.

Световната здравна организация заяви, че смъртността от COVID-19 варира - от 0,7% до 4%, в зависимост от качеството на здравната система, където се лекува.

Гейтс посочи, че сегашната средна оценка на смъртност от около 1% поставя вируса някъде между азиатската пандемия на грип от 1957 година (0,6% смъртност), която уби 1,1 милиона души, и пандемията от испански грип от 1918 година (2% смъртност), която уби 50 милиона души по целия свят.

Милиардерът алармира и се обръща към световните лидери с призив да се опитат да забавят разпространението на вируса, като призовават развитите страни да помогнат на по-малко заможните нации да се подготвят.

"Здравните системи на много страни с нисък и среден доход вече са обтегнати и патоген като коронавируса може бързо да ги превземе. по-бедните страни също така имат малко политическо или икономическо въздействие, като се има предвид естественото желание на по-заможните страни да поставят своя народ на първо място", казва Гейтс.

Служители на СЗО са съпричастни към загрижеността на Гейтс за вируса, който прониква в страни с ниски доходи и не достатъчно добри здравни системи. Тези страни са твърде слаби, за да се изправят срещу потенциална епидемия. През януари организацията определи 13 приоритетни държави с директни връзки или голям обем на пътуване до Китай, включително Демократична република Конго, Етиопия и Гана.

Източник: БГНЕС

Това не е първият път, в който Гейтс предупреждава, че светът не е подготвен за инфекциозна болест. Той направи подобни забележки по повод епидемията от ебола, която беше обявена за извънредна ситуация в областта на общественото здраве от СЗО. Фондацията му също дари милиони долари за борба с тази болест.

По данни на СЗО към петък коронавирус е регистриран при 4 351 лица. Констатирани са 67 смъртни случая в поне 48 страни извън Китай.