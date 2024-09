Броени дни остават до събитието на Investor.bg - Tech of Tomorrow, като тази година вниманието на присъстващите ще бъде насочено към умните решения за града, автоиндустрията, изкуствения интелект и киберсигурността. На 26 септември на сцената на технологичната конференция думата ще вземат водещи експерти в бранша, а гостите в Интер Експо Център ще научат как може да променят своя бизнес и да създават нови възможности.

Tech of Tomorrow ще започне в 13:35 часа с ексклузивен блиц разговор с преподавателя и член на Виенския университет - Мартин Гисвайн. Освен като генерален мениджър на Nokia Phones Австрия/Адриатика, преподавател във Виенския универститет, той е съинициатор на общността DigitalCity.Wien и съосновател на иновационния кампус Talent Garden Wien. По време на Tech of Tomorrow в разговор с технологичния редактор на Investor.bg и водещ на предаването за високи технологии UpDate по Bloomberg TV Bulgaria - Елена Кирилова, той ще коментира състоянието на AI, неговото развитие и приложения в рамките на бизнеса

Конференцията ще предложи на присъстващите четири дискусионни панела на тема: Автоматизация и AI; Киберсигурност; Демократизиране на финансовите продукти; Автомобилите и градът - свързаност, автономно управление и електричество.

В първия дискусионен панел в разговор за бизнес приложението на AI, автоматизацията на процеси и мястото на роботите в производствената дейност ще се включат вицепрезидентът "Глобален маркетинг и растеж" в Rakuten Viber Атанас Райков, изпълнителният директор за Югоизточна Европа на Kin+Carta Крум Хаджигеоргиев и Павлина Кекерова - вицепрезидент "Център за върхови постижения, данни, AI и автоматизация" в Telelink Business Services и Рюдигер Фрикеншмид - ръководител дивизия AI за Европа във Fujitsu.

Вторият панел на Tech of Tomorrow ще постави фокус върху киберсигурността. За идентифицирането на заплахи и автоматизацията на киберзащитата ще говорят главният директор "Стратегия по киберсигурност" в AMATAS Борис Гончаров, управляващият партньор в Baseline CyberSecurity Спас Иванов и Константин Веселинов - управляващ директор в Centio. Модератор на разговора ще бъде технологичния редактор на Investor.bg и водещ на предаването за високи технологии UpDate по Bloomberg TV Bulgaria - Елена Кирилова .

Демократизирането на финансовите продукти е темата на третият дискусионен панел на конференцията на Investor.bg. В него изпълнителният директор на MyFin Лъчезар Венков, представител на Пощенска банка и Георги Георгиев - мениджър "Софтуерно развитие" в Smart IT, MFG, ще коментират новите технологии във финансовия свят и предизвикателствата пред AI във финансовите технологии. Моредатор на панела е Георги Пенев - директор "Външни пазари и маркетинг" в IRIS Solutions.

Финалният панел на Tech of Tomorrow е посветен на мобилността. Докъде могат да стигнат електрификацията и автоматизацията при автомобилите ще отговори Камен Илчев, оперативен директор на официалния вносител на Hyundai за България. За ролята на България като производител и развойна база за автомобилните технологии на бъдещето ще разкаже Димитър Малинчев, изпълнителен директор на SIGNATA Bulgaria, а за това как технологичният прогрес при автомобилите променя подготовката на кадри и сервизната дейност мнение по темата ще дадат от създателите на BMW Academy. Модератор на панела ще бъде Константин Томов, главен редактор на Automedia.bg и на Bulgaria ON AIR THE INFLIGHT MAGAZINE, а също и изпълнителен продуцент на автомобилното предаване "Колела" по Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria.

Програмата на Tech of Tomorrow и как да се регистрирате за присъствие на конференцията ще откриете на Investor Media PRO.

Основни партньори на Tech of Tomorrowса MFG, А1, Fujitsu, Telelink Business Services и Пощенска банка.

Партньори на проекта са SIGNATA, AMATAS, MyFin и Stoleto

Tech of Tomorrow се организира с подкрепата на Devin, LATE CAFÉ & ROASTERY, Vinopoly, White Bite Catering, J Point Group и DiKa

Институционални партньори са Българска стартъп асоциация (BESCO), Българската финтех асоциация и Sofia Tech Park.