Началото на 2014-а година е времето, в което един от най-доверените хора на Илон Мъск - асистентът му Мери Бет Браун решава да поиска повишение. Едва ли обаче е допускала, че това ще сложи край на 12-годишната й професионална връзка с Мъск. В своя бестселър "Илон Мъск: Тесла, SpaceX и търсенето на фантастично бъдеще" (Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future) журналистът и писател Ашли Ванс разказва тази любопитна история.

Нека се пренесем отново в САЩ през 2014-а година. По това време напористата Браун работи за Илон Мъск вече от 12 години. Работи наистина много и е добра в това, което прави. Труди се наистина усилено като всяка седмица пътува между Лос Анджелис и Силициевата долина, често работи до късно през нощта и през уикендите.

Занимава се предимно с планирането на Мъск в две компании - SpaceX и Tesla, управлява връзките с обществеността и често помага на милиардера да взема бизнес решения. Смятана е за естествено бизнес продължение на Илон.

"Ако Мъск работеше по двадесет часа, Браун също работеше по толкова. През годините тя носеше храна на Мъск, уреждаше бизнес срещите му, планираше времето с децата му, подбираше дрехите му, комуникираше с пресата, а когато беше необходимо, буквално "изтръгваше" Илон от някоя среща, за да спази изготвения график", пише Ванс.

В резултат асистентката се превръща в единствен мост между Илон Мъск и всичките му интереси. Тя безспорно е безценен актив, страхотен служител, а често дори бизнес съветник и бизнес партньор. Смята се дори, че има изключителен принос в развитието на SpaceX, тъй като обръща голямо внимание на всеки детайл и помага за балансирането на работните процеси в офиса.

И така, в началото на 2014-а година Браун решава, че е дошло време за повишение. Тя отива при Мъск с голяма надежда и иска така мечтаното повишение. По-конкретно казано, тя иска да бъде преназначена като част от висшите ръководители на SpaceX.

А знаете ли какво й каза Илон Мъск в отговор? Моли я да си вземе няколко седмици почивка, за да осъзнае в нейно отсъствие стойността на отговорностите, които тя носи. Вероятно Мъск иска да разбере дали и колко незаменима е Браун за него.

"Казах й: "Виж, мисля, че си много ценна. Може би това повишение, което искаш е правилно. Моля те, вземи си двуседмична отпуска и аз ще преценя дали това е вярно или не", са точните думи на Мъск според бележките под линия в книгата на Ашли. И така, Мери Бет Браун си взема двуседмична почивка, а Мъск поема и нейната работа.

Две седмици по-късно Браун се завръща в офиса и неочаквано за нея Илон Мъск й каза, че вече не се нуждае от услугите й.

"Когато тя се върна, заключението ми беше, че професионалната връзка между нас вече няма да работи. 12 години са добър опит за всяка професия. Тя ще свърши страхотна работа за някого другиго", гвърдял пред колегите си бизнесменът.

Това обаче е истински шок за Браун, защото в Америка не е нормално човек да бъде уволнен, защото иска повишение.

В книгата си Ашли пише, че "това събитие поразява като гръм от ясно небе хората в SpaceX и Tesla и потвърждава тезата около жестокия егоцентризъм и липсата на емпатия у Илон Мъск". От своя страна милиардерът твърди, че е предложил на Браун друга работа със същото заплащане като предишното, но тя отказала и напуснала доброволно компанията.

Основният въпрос тук е защо Мъск изобщо е склонен да се раздели с дългогодишния си асистент, който прави за него всичко по правилния начин. Дали става дума за поисканите повече пари? Или пък е заради "прозрението" на най-богатия човек в света, че връзката им вече не работи? А може би е поради това, че Браун не може да разбере Мъск, въпреки че работи с него в продължение на 13 години?

От гледна точка на асистентката е очевидно, че тя е била уверена в приноса си към компаниите, притежавани от Мъск, следователно е искала той да се отнася към нея като към топ служител, дори като равноправен партньор.По една или друга причина обаче това не се случва.

Самият Илон Мъск коментира историята, описана в книгата като "абсолютна глупост". Неговата официална версия за случилото се е, че не е повишил асистентката си най-вече, защото е сметнал, че за новата работа, която тя е поискала са му били нужни няколко различни професионалисти, вместо един.

Милиардерът допълва, че след като тя е отказала да остане на работа със същата заплата като преди, е получила накуп нетно заплащане за 52 седмици, препоръка, както и акции от компаниите му в знак на признателност за големия й принос. Журналистът Ашли Ванс казва, че нищо от това не е вярно. Асистентката не коментира.