На 12-годишна възраст Илон Мъск създава първата си видеоигра. Като малък Марк Зукърбърг има интерес към програмирането, като на 12 годишна възраст създава проста платформа за съобщения. Съоснователят на Oracle Лари Елисън развива уменията си за програмиране в колежа. Трите са от различни поколения, но всеки от тях трупа богатства, благодарение на технологиите. Сравненията са направени oт платформата Visual Capitalist.

По какво си приличат и по какво се различават милиардерите от различните поколения?

Мълчаливото поколение

Това са хората родени в периода от 1928 г. до 1945 г. Средното състояние на милиардерите от това поколение е 5,5 милиарда долара.

Милиардерите от Silent Generation са средно най-богатите през поколенията. Все пак представители на това поколение са главния изпълнителен директор на Berkshire Hathaway Уорън Бъфет, както и основателят на Zara Амансио Ортега. Милиардерите от това поколение работят най-вече във сектора на финансите, модната индустрия и в сектора на недвижимите имоти.

Медийният магнат Рупърт Мърдок, който притежава The Wall Street Journal, Fox News и The New York Post, също е част от тази група. Той има нетна стойност от 13 милиарда долара.

Бейби бумърите

Това са хората родени в периода на 1946 година 1964 година. Средно нетно състояние на милиардер, представител на това поколение е 4,6 милиарда долара.

Точно както богаташите от Мълчаливото поколение, милиардерите от Бейби бумърите се занимават с финанси. Стивън Шварцман, основател на частната инвестиционна компания Blackstone Group, Р. Буди Хартоно, най-богатият човек в Индонезия, и Рей Далио са от това поколение.

Много по-малка вероятност има милиардерите от поколението на бумърите да са в технологичната индустрия, въпреки че Джеф Безос и Бил Гейтс са натрупали богатствата си в тази област.

Председателят на LVMH Бернар Арно е вторият най-богат човек в света с богатство от 150 милиарда долара, Франсоаз Бетанкур-Майерс, заместник-председател на L"Oreal, се нарежда на 12-о място.Тези два модни конгломерата с централи във Франция и се ръководят от милиардери от поколението на Бейби бумърите.

Поколение X

Това сa хората родени в периода 1965 година -1980 година. Средно нетно състояние на милиардер от това поколение е 4,4 милиарда долара.

Световните милиардери от поколение X се занимават предимно с технологии и повечето от тях живеят в Пекин, Китай. Ма Хуатенг е основател на конгломерата Tencent Holdings. Той създаде платформа за съобщения QQ в началото на 20-те си години.

Колин Хуанг направи една от най-големите платформи за електронна търговия в Китай Pinduoduo през 2015 г.

Милиардерите от поколение X включват също Илон Мъск и съоснователите на Google Лари Пейдж и Сергей Брин.

Милениалите

Това са хората родени в периода 1981 година -1996 година. Средното нетно състояние на милиардер от това поколение е 5,1 милиарда долара.

Представителите на това поколение са най-богатите след Мълчаливото поколение и са виждат предимно в секторите на технологиите и финансите. Приблизително 100 милиардери по целия свят попадат в тази категория като цяло.

Марк Зукърбърг е единственият милиардер от милениалите сред 10-те най-богати в световен мащаб.

Брайън Чески (съосновател на Airbnb), бизнесменът Боби Мърфи и Евън Шпигел (съоснователи на Snapchat) и швейцарският милиардер Гийом Пуза, който стои зад финтех компанията Checkout.com са част от тази група на милиардерите.

Тенденции сред поколенията

Какви други тенденции се наблюдават сред милиардерите по света?

По-голяма част от милиардерите от милениалите са жени - неюо, невиждано в предишните генерации - 19% или двойно по-висок процент от всички останали поколения. Известни жени милиардери са включват Анна Каспрзак, която е съсобственик на датската компания за обувки ECCO и бразилската Ан-Мари Вернингхаус.

Само 9,6% от милиардерите в Мълчаливото поколение са жени и 11,9 от Поколение X.

Над 18% от милиардерите от поколението на милениалите са граждани от Европа - най-голям дял сред всички поколения.

Над 80% от милиардерите в поколението на милениалите са натрупали богатство, благодарение на свой бизнес, включително съоснователят на Google Сергей Брин.