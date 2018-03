Закъсалата американска компания Remington ще бъде спасена от фалит от собствените си кредитори. Фирмата, която е най-старият производител на оръжия в САЩ и един от най-популярните в света, ще получи 300 млн. долара от финансови институции, към които е задлъжняла.

Компанията вече подаде документи за обявяване в несъстоятелност, но има план как да реши финансовите си проблеми. Ако планът успее, тя ще анулира дълга от 775 млн. долара и ще излезе от сложната ситуация още през май, пише Reuters.

В спасителната операция се включват някои от най-големите банки в САЩ като Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase и Deutsche Bank, както и по-малки кредитори като Regions Financial Corporation, BB&T Corp, Synovus Financial Corp и Fifth Third Bancorp. Всички те ще помогнат за обслужването на банковите кредити на Remington и оздравяването на компанията.

Оръжейният производител изпадна в беда след като изтегли заеми, за да увеличи продукцията си през 2016 г. в очакване на по-голямо търсене. През януари компанията почти напълно свърши парите и започна да се готви за фалит.

Remington ще използва отпуснатите средства, за да плати корпоративните си разходи, включително и заплатите, които дължи на служителите си. Облигационерите на компанията също предоставят част от средствата и ще получат дял от дружеството, когато то излезе от несъстоятелност.

Точните суми, както и лихвите, които ще получат банките, се пазят в тайна, тъй като "сумите са търговски чувствителни", се твърди в съдебните документи.

Компанията пострада тежко и заради нападението в училище Флорида, довело до 17 жертви. Последвалите масови протести нанесоха тежък удар на оръжейния бизнес в САЩ, като принудиха редица големи търговци да ограничат продажбите на оръжия.

Сред тях са компании като Walmart, Dick's Sporting Goods и Kroger. Гигантът Walmart формира 11% от продажбите на Remington през 2017 г.

Бизнесът на Remington може да бъде засегнат и от по-тежки регулации от страна на властите.