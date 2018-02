Престижното издание Fortune публикува последното издание на класацията си за най-добрите компании, за които си заслужава да работиш през 2018 година (100 Best Companies to Work For). Както и досега, в него влизат само американските представителства на компании. Те обаче повечето от тях развиват бизнес в цял свят.

Фирмите в списъка са сравнени според различни показатели, включително иновации, насочени към персонала програми, доверие от страна на служителите, уважение към тях от страна на ръководителите им и т.н. В него влизат мненията на над 315 хиляди души, които работят за съответните компании.

Сред влезлите в списъка за 2018 година има и такива с бизнес в България. От Money.bg решихме да покажем кои са те:

Hyatt, 9-то място в класацията

Международната верига Hyatt обяви през 2016 година, че ще построи първи хотел в България, който ще носи името Hyatt Regency Sofia. Той трябва да се намира на площад "Васил Левски" в столицата, където преди беше хотел "Сердика".

Deloitte, 11-то място в класацията

В групата на Deloitte влизат мрежа от компании, специализирани в предоставянето на одиторски услуги, консултантски услуги в сферата на финансите, услуги по управление на риска и други. В България компанията работи чрез няколко дъщерни дружества - "Делойт България", "Делойт Одит" и "Делойт Такс", като за тях работят над 230 специалисти.

SAP, 28-мо място в класацията

Софтуерната компания SAP навлиза на българския пазар преди повече от 15 години, като през 1999 година регистрира дъщерната си фирма "SAP България". Година по-късно отваря и развоен център - SAP Labs Bulgaria. За дружеството работят над 700 души.

KPMG, 29-то място

Компанията извършва консултантски услуги във финансовия сектор, като работи в над 154 държави по света. У нас тя започва работа през 1992 година, като основава дъщерните си фирми "KMPG България" и "KPMG одит". Към момента има три офиси - в София, Варна и Бургас, където работят над 300 служители.

Hilton, 33-то място

Hilton е една от големите хотелски вериги в света. У нас тя има два обекта - Hilton Sofia в столицата, както и Doubletree by Hilton в Златни пясъци.

Marriott, 35-то място

Marriott International се превърна в най-голямата хотелска верига в света след историческа сделка с конкурента си Starwood Hotels & Resorts. В портфолиото на последния влизат два обекта в София - "София хотел Балкан" и "Сенс". Междувременно през миналия месец излезе информация, че компанията строи още един хотел в столицата, който ще бъде най-високият в града и ще се намира на бул. "Ботев" и площад "Македония".

VMware, 39-то място

Софтуерната компания оперира у нас вече 10 години, като има офис в София, който е основен хъб за разработки на иновации в Европа, Близкия Изток и Африка. През есента на миналата година от българското подразделение заявиха, че ще наемат нови служители, като целта е те да достигнат 1500 души.

Cisco Systems, 48-мо място

Cisco е световен лидер в областта на мрежовите и комуникационните решения. Компанията открива офис в България през 1999 година, като у нас основните й дейности са свързани с развитие и подкрепа на партньорската мрежа в страната, управление на маркетингови политики на компанията и други. Тя развива и образователна програма - "Сиско Академии".

Еrnst & Young (EY), 53-ро място

EY е водеща компания в областта на застраховането, данъчното облагане, сделките и консултантските услуги. У нас тя оперира чрез две дъщерни дружества - "EY България" и "EY Одит".

Novo Nordisk, 95-то място

Компанията е сред лидерите по отношение на медикаментите за лечение на диабет и други хронични заболявания. Компанията е базирана в Дания, но присъства в 79 държави и има над 42 хиляди души персонал. В България тя има офис в София.