Търговията на дребно в Гърция е била изправена пред сериозен спад през миналата година, показва официалната статистика. Според пазарни експерти основната причина за това са високите данъци, свиващите се доходи и политическата несигурност, пише изданието Kathimerini.

От Institute of the Hellenic Confederation of Commerce and Enterpreneurship публикувата изследване, според което 75% от търговсците в страната са неудовлетворени от продажбите си.

Според оценката на годишна база е отчетен спад между 4 и 6% на търговията за празничните седмици около Великден.

Индексът, оценяваш бизнес климата в сектора на търговията, е паднал до най-ниското си равнище за последните 18 месеца.

Междувременно данните на Евростат показват, че Гърция е единствената членка на Европейския съюз, при която има спад на обемите на продажбите през миналата година.

Изчисленията на гръцката статистическа служба през януари те са се свили с 2,9%, а през февруари - с 3,3%.