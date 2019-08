Най-големият мениджър на активи в света е загубил $90 милиарда през последните 10 години, тъй като е игнорирал рисковете, свързани с инвестиции в петролни компании, показва нов доклад на щатската Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), цитиран от Business Insider.

BlackRock е загубила на инвеститорите около $90 милиарда през последното десетилетие "най-вече заради игнорирането на климатичните рискове" и като е изпуснала възможностите да направи инвестиции в чиста енергия, се посочва в 92-страничния доклад. Според него компанията продължава да прави същата грешка.

75 процента от загубите са в резултат от инвестициите в едва четири компании - ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell и BP, които са се представили по-зле от пазара през последното десетилетие.

BlackRock управлява $6,5 трилиона активи - повече, отколкото е брутният вътрешен продукт на третата най-голяма икономика в света.

Тим Бъкли, един от авторите на доклада, посочва, че ако BlackRock "покаже, че правилата са се променили, тогава и останалите големи световни инвеститори като Fidelity, Vanguard и японският суверенен фонд ще повторят бързо действията".