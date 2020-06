Липсващите €1,9 млрд. от баланса на Wirecard AG най-вероятно не съществуват, съобщиха от дружеството. Компанията за платежни услуги изтегли последните си финансови резултати и заяви, че обмисля преструктуриране, за да оцелее, пише Bloomberg.

Германското дружество изтегли финансовите си отчети за фискалната 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г. Заради скандала акциите и облигациите се сринаха, а главният изпълнителен директор напусна поста. Компанията сега ще трябва да предоговори условията по дълговете си със своите заемодатели.

Преди началото на търговията акциите на Wirecard паднаха с 47,7%, а миналата седмица изтриха 90%. Междувременно стана ясно, че инвеститорите, които залагаха за спад на акциите на Wirecard, са спечелили над $2,6 млрд. от борсовия срив, сочи анализ на S3 Partners.

Wirecard съобщи, че е в "конструктивен диалог" с банките, включително се обсъжда възможността да удължаване на кредитните линии, по които компанията трябва да се изплати към края на юни. Обмисля се и намаление на разходите, преструктуриране или закриване на цели подразделение и продуктови сегменти.

Липсващите пари

Wirecard съобщи още, че е "все по-вероятно" липсващите €1,9 млрд. никога да не са съществували. Твърдеше се, че средствата са в две филипински банки. Но Bank of the Philippine Islands и BDO Unibank Inc. заявиха, че Wirecard никога не е била техен клиент и те не са виждали парите. Според централната банка подобни средства не са влизали в банковата система на страната.

Документът, който сочи връзка между Wirecard и BPI, е "фалшив" и вероятно е част от опит за измама, казва президентът на банката.

Шокът дойде в средата на миналата седмица, когато одиторът EY заяви, че не може да открие обяснение за дупка от €1,9 млрд. в баланса. Компанията твърдеше, че парите са в ескроу сметки в две азиатски банки. В петък, когато германското издание Süddeutsche Zeitung разкри имената на банките, а те заявиха, че нямат общо, главният изпълнителен директор и най-голям акционер Маркъс Браун заяви, че напуска поста.