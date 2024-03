Броят на свободните позиции във всяка индустрия е показател за здравословното ѝ състояние. Не е новина, че в технологичния сектор те регистрират спад заради тежките икономически условия, но това не означава, че компаниите масово свиват екипите си показва анализ на job board-а на DEV.BG. Броят на IT специалистите в България ще достигне 72 500 до 2025 г. според прогнозите на БАСКОМ.

През този месец DEV.BG изготви класация на 100-те най-големи IT компании, опериращи в страната, на база на броя IT служители в екипите им у нас, като някои от тях включват и позиции за IT поддръжка. Класацията не взима предвид показатели като обороти, общ брой служители и други.

Но освен обявите за работа има и друг ключов показател, който подсказва как се развиват технологичните компании, а именно, колко служители имат в IT отделите си и дали техният брой се е запазил, намалял или увеличил през последната кризисна година.

Най-голямата част от компаниите (67%) разработват технологични продукти, 36% предлагат IT консултиране, 31% попадат в категорията "Услуги", а 29% внедряват софтуерни системи. И ако цифрите не излизат, то е защото част от организациите се занимават с повече от една дейност. От гледна точка на централния си офис 64% от работодателите в класацията са чуждестранни, а останалите 36% са български, като почти всички (94%) имат офиси в София, следвани от другите топ IT градове в страната — Пловдив (31%), Варна (23%), Бургас (13%) и Русе (8%).

Две имена, които може да се сторят нови на някои читатели, са Eviden и Flutter. Те всъщност са познати лица. През 2022 г. френската компания Atos ребрандира глобалния си център за киберсигурност на Eviden Global Delivery Center. Днес той има 200 служители в IT отделите си, а през 2019 г. гейминг гигантът Flutter International закупи известните PokerStars, в чийто IT отдел в София работят 280 специалисти.