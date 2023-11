Чарлз Мънгър, дългогодишен помощник на Уорън Бъфет в продължение на почти 60 години, докато трансформираха Berkshire Hathaway Inc. от фалиращ текстилен производител в империя, почина на 99 години, предава Bloomberg.

Чарли, както бе по-известен, почина във вторник в калифорнийска болница, се казва в изявление на компанията. Той бе дългогодишен жител на Лос Анджелис. "Berkshire Hathaway не би могло да бъде изграден до сегашния си статус без вдъхновението, мъдростта и участието на Чарли", пише Бъфет в изявлението.

Адвокат по образование, Мънгър помогна на Бъфет, който беше със седем години по-млад от него, да създаде философия за инвестиране в компании в дългосрочен план. Под тяхното управление Berkshire отбеляза среден годишен ръст от 20,1% от 1965 г. до 2021 г. - почти два пъти повече от темпото на индекса S&P 500. Десетилетия комбинирана възвръщаемост превърнаха двойката в милиардери и народни герои сред инвеститорите.

Мънгър бе заместник-председател на Berkshire и един от най-големите акционери, оценени на около 2.1 милиарда долара към 2 март 2022 г. Общото му нетно състояние беше около 2.5 милиарда долара в началото на 2023 г.

На годишните събрания на компанията в Омаха, Небраска, където и двамата с Бъфет са израснали, Мънгър е известен с ролите си на прям мъж и критик на корпоративните ексцесии. С нарастването на славата и богатството на Бъфет - в зависимост от цената на акциите на Berkshire, той понякога беше най-богатият човек в света - стойността на Мънгър като връзка с реалността също се увеличи за Бъфет.

"Страхотно е да имаш партньор, който ще каже: "Ти не мислиш правилно", казва Бъфет за Мънгър, седнал до него, на срещата на Berkshire през 2002 г. ("Не се случва много често", намеси се Мънгър.) Твърде много изпълнителни директори се обграждат с "купчина подлизурци", които не са склонни да оспорват техните заключения и пристрастия, добави Бъфет.

Отвъд стойността

Бъфет приписва на Мънгър разширяването на неговия подход в инвестирането отвъд стратегията на наставника Бенджамин Греъм за закупуване на акции на цена, която е малка част от стойността на техните базови активи. С помощта на Чарли Мънгър Бъфет започна да сглобява конгломерата за застраховане, железопътен транспорт, производство и потребителски стоки, който отчете близо 24 милиарда долара оперативна печалба през 2019 г.

"Чарли винаги е подчертавал: "Нека купуваме наистина прекрасни бизнеси", каза Бъфет пред Omaha World-Herald през 1999 г.

Това означаваше бизнеси със силни марки и ценова мощ. Мънгър подтикна Бъфет да придобие калифорнийската сладкарница See's Candies Inc. през 1972 г. Успехът на тази сделка - Бъфет започна да гледа на See's като на "прототипа на мечтания бизнес" - вдъхнови инвестицията на Berkshire от $1 милиард в акции на Coca-Cola Co. 15 години по-късно .

Язвителният Мънгър толкова често обуздаваше ентусиазма на Бъфет, че Бъфет шеговито го наричаше "отвратителният никой".

На срещата на Berkshire през 2002 г. Бъфет предложи триминутен отговор на въпроса дали компанията може да купи кабелна компания. Мънгър каза, че се съмнява, че такъв ще бъде наличен на приемлива цена.

"На каква цена бихте се чувствали комфортно?" — попита Бъфет.

"Вероятно на по-ниска цена от твоята", парира Мънгър.

Изрезка от картон

От Лос Анджелис Мънгър често говореше по телефона с Бъфет в Омаха. Дори когато не можеха да се свържат, Бъфет твърдеше, че знае какво ще си помисли Мънгър. Когато Мънгър пропусна специална среща на акционерите на Berkshire през 2010 г., Бъфет донесе картонена изрезка на своя партньор на сцената и имитира Мънгър, казвайки: "Не мога да се съглася повече".

Мънгър беше откровен критик на корпоративното лошо поведение, определяйки като "безумни" и "неморални" компенсационните пакети, дадени на някои главни изпълнителни директори. Той нарече биткойн "вредна отрова", определи криптовалутата най-общо като "отчасти измама и отчасти заблуда" и предупреди, че голяма част от банковото дело се е превърнало в "хазартен залог".

Но докато Бъфет щеше да обиколи света, призовавайки милиардерите да прегърнат благотворителността, Мънгър твърдеше, че частна компания като Costco Wholesale Corp., в чийто борд е служил повече от две десетилетия - е направила повече добро за обществото, отколкото известни филантропски фондации.

Със собствените си дарения Мънгър насърчава правата на абортите и образованието. Той е бил председател на болница "Добрият самарянин" в Лос Анджелис. Многото милиони завещани на Университета на Мичиган и Калифорнийския университет в Санта Барбара за нови жилищни сгради му дадоха възможност да се отдаде на страстта си към архитектурата, въпреки че визията му за общежитие с 4500 души в кампуса на Санта Барбара предизвика протести през 2021 г., защото по-голямата част от спалните няма да имат прозорци.

Wesco "Groupies"

Въпреки че никога не е съперничил на Бъфет по отношение на световната знаменитост, откровеният маниер на говорене на Мънгър му спечели последователи сам по себе си.

Той използва термина "групи", за да обозначи феновете си, често наброяващи стотици, които се събират, за да го видят без Бъфет. Като домакин на годишните срещи на Wesco Financial Corp., подразделение на Berkshire, в Пасадена, Калифорния, Мънгър разясни своята философия за живота и инвестирането.

На срещата през 2011 г., последната преди Berkshire да поеме пълния контрол върху Wesco, Мънгър каза на публиката си: "Всички вие се нуждаете от нов култов герой."

Чарлз Томас Мънгър е роден на 1 януари 1924 г. в Омаха, първото от трите деца на Алфред Мънгър и Флорънс Ръсел, известна като Туди. Баща му, син на федерален съдия , има диплома по право в Харвардския университет, преди да се върне в Омаха, където сред клиентите му бе вестникът Omaha World-Herald.

Първият контакт на Мънгър със семейство Бъфет идва от работата му в събота в Бъфет и син, магазин за хранителни стоки в Омаха, управляван от Ърнест Бъфет, дядото на Уорън. Но двамата бъдещи партньори се срещат едва години по-късно.

Мънгър влиза в Мичиганския университет на 17-годишна възраст с планове да учи математика, най-вече защото му се отдавала лесно. "Когато бях млад, можех да получа A във всеки курс по математика, без да върша никаква работа", споделя той в разговор през 2017 г. в Ross Business School в Мичиган.

През 1942 г., по време на втората си година, той се записва в армейския въздушен корпус, който скоро след това се превръща във военновъздушните сили на САЩ. Изпратен е в Калифорнийския технологичен институт, за да учи метеорология, преди да бъде командирован в Ноум, Аляска. През този период, през 1945 г., той се жени за първата си съпруга Нанси Хъгинс.

Без завършена бакалавърска степен, Мънгър кандидатства в Юридическия факултет на Харвард, преди да бъде уволнен от армията през 1946 г. Той е приет едва след като семеен приятел и бивш декан на училището се намесва, според книгата на Джанет Лоу от 2000 г., "Damn Right! Behind the Scenes with Berkshire Hathaway Billionaire Charlie Munger". Мънгър работи в Harvard Law Review и през 1948 г. е един от 12-те в класа от 335, които се дипломират с отличие.

Със съпругата си и техния син Теди Мънгър се премества в Калифорния, за да се присъедини към адвокатска кантора в Лос Анджелис. Те имат две дъщери към семейството си, преди да се разведат през 1953 г. През 1956 г. Мънгър се жени за Нанси Бари Бортуик, майка на две деца, и с течение на времето те разширяват смесеното си семейство, като имат още четири деца. (Теди, първородният на Мънгър, е починал от левкемия през 1955 г.)

Неудовлетворен от потенциала за доходи от адвокатската си кариера, Мънгър започва да работи по строителни проекти и сделки с недвижими имоти. Той основава нова адвокатска кантора, Munger, Tolles & Hills, и през 1962 г. стартира инвестиционно партньорство, Wheeler, Munger & Co., моделирано по начина, по който Бъфет бе създал с най-ранните си инвестиции в Омаха.

"Подобно на Уорън, имах голяма страст да забогатея", споделя Мънгър пред Роджър Лоуенщайн за "Buffett: The Making of an American Capitalist", книга публикувана през 1995 г. "Не защото исках Ferrari - исках независимост. Отчаяно го исках. Мислех, че е недостойно да изпращам фактури на други хора.

1959 Началото

Неговото съдбовно запознаване с Бъфет беше по време на посещение в Омаха през 1959 г. Въпреки че точното място на първата им среща беше предмет на легенди, става ясно, че те са се споразумели веднага. Накратко си говореха по телефона почти всеки ден и инвестираха в едни и същи компании и ценни книжа.

Техните инвестиции в Berkshire Hathaway започват през 1962 г., когато компанията произвежда подплати за мъжки костюми в текстилни фабрики в Масачузетс. Бъфет поема контролния пакет през 1965 г. Въпреки че заводите са затворени, Berkshire остана като корпоративно средство за нарастващия конгломерат от компании на Бъфет.

Решаващо съвместно откритие е компания, наречена Blue Chip Stamps, която провежда популярни игри с теглене на награди, предлагани от бакалии и други търговци на дребно. Тъй като магазините плащат за билетите предварително, а наградите се изпращат много по-късно, Blue Chip във всеки един момент стои върху купчина пари, подобно на банка.

Използвайки този набор от капитали, Бъфет и Мънгър купиват контролни дялове в See's Candies, Buffalo Evening News и Wesco Financial, компанията, която Мънгър предстои да ръководи.

През 1975 г. Комисията по ценни книжа и борси на САЩ твърди, че Blue Chip Stamps са манипулирали цената на Wesco, защото Бъфет и Мънгър са убедили ръководството да се откаже от плана за сливане. Blue Chip разрешава спора, като се съгласява да плати на бивши инвеститори в Wesco общо около 115 000 долара, но без да признае вина.

Казусът подчертава рисковете пред Бъфет и Мънгър да имат толкова сложни и припокриващи се финансови интереси. Дългогодишно усилие за опростяване на нещата завършва през 1983 г. със сливането на Blue Chip Stamps в Berkshire. Мънгър, чийто дял в Berkshire нараства до 2%, става заместник-председател на Бъфет.

Китайски бик

През последните години феновете на Мънгър продължават да пътуват до Лос Анджелис, за да му задават въпроси на годишните срещи на Daily Journal Corp., издателска компания, която той ръководи като председател. Той показа умението си да инвестира, като насочва парите на компанията към временно провалени акции като Wells Fargo & Co. по време на разгара на финансовата криза от 2008-2009 г.

Мънгър в продължение на много години е по-настроен от Бъфет, когато става въпрос за инвестиране в Китай. Berkshire става най-големият акционер на китайския автомобилен производител BYD Co., например, години след като Мънгър започна да купува неговите акции, въпреки че Berkshire започна да намалява този дял през 2022 г.

Мънгър започва да споделя титлата си на вицепрезидент в Berkshire през 2018 г. с двама висши ръководители от следващо поколение, Грег Абел и Аджит Джайн , които бяха посочени в борда в дългоочакван знак за плановете на Бъфет за наследяване.

Самият Мънгър беше този, който три години по-рано сигнализира за вероятното им повишение с похвала, отправена по характерния му начин: с удар с ръка срещу шефа.

"В някои важни отношения", пише той за Абел и Джейн през 2015 г., "всеки е по-добър бизнес ръководител от Бъфет".