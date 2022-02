Ръстът на лихвите ще сложи край на "спекулативната треска" на жилищния пазар в Канада. Това обяви банковият регулатор в страната, цитиран от Bloomberg.

Достъпните ипотечни кредити, ръстът на цените на жилищата и склонността на канадците да купуват и след това да продават жилища доведоха до трескаво купуване на имоти, коментира Питър Рутледж от Office of the Superintendent of Financial Institutions.

С повишаването на лихвите, цените на имотите ще се охладят, допълни той. По думите му на някои места цените може да паднат с 10-20%.

Канада се превърна в един от най-нажежените пазари на имоти миналата година, като цените отбелязаха рекорден връх за 12 последователни години. Опасенията за жилищен балон нарастваха все повече и правителството въведе допълнителна защита под формата на "стрес тестове", които гарантират, че новите кредитополучатели ще могат да се справят с по-високите лихви.

В най-големия град Торонто цените на жилищата са нараснали с 18% миналата година. Средната цена на жилищата е достигнала 1,1 млн. канадски долара или 867 500 щатски долара.

Канадците живеят средно в най-големите къщи в света и имат по-висока жилищна собственост от Великобритания, Франция и дори САЩ. Купуването на жилище в Канада се смята за път към сигурно бъдеще за средната класа. По време на пандемията купувачите се насочваха към домове с дворни пространства и допълнителните площи.

В края на миналата година в Канада се заговори и за друг проблем - недостигът на земя. Макар да звучи парадоксално в най-голяма страна на света да има липса на земя, това е проблем. Купувачите на жилища искат все по-големи домове, които обаче не могат да си позволят, заради недостатъчната площ в големите градове и околностите, където работят повечето хора.

Недостигът на земя в Канада е относително скорошно явление, в сравнение с Европа, азиатските страни или други части на света, смятат икономисти. Последствията от това явление ще се усетят от бъдещите поколения.