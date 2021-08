В края на миналата година изпълнителният директор на Tesla Илoн Мъск съобщи, че преди няколко години е предложил на Apple да придобие Tesla, но производителят на iPhone е отказал. Предложението е дошло около началото на производството на Model 3.

"По време на най-мрачните дни от производството на Model 3 се свързах с Тим Кук, за да обсъдим възможността Apple да придобие Tesla (за една десета от текущата ни стойност). Той отказа да се срещнем", написа Мъск в Twitter.

Нова книга обаче твърди, че причината сделката така и да не се осъществи, е друга.

Изпълнителният директор на Tesla Илон Мъск е планирал да обсъди възможността за продажба на компанията му на Apple за една десета от текущата й стойност, което е около 60 милиарда долара, предават световни медии.

Новината идва само ден, след като излезе информация, че Apple смята да навлиза сериозно в автомобилната индустрия- слух, който се носи от 2015 г. насам.

Производството на Model 3 започна през 2017 г., когато Apple реши да разработи пълноправен конкурент на Tesla. Освен това, през последните години Apple нае редица бивши мениджъри на Tesla, специализирани в различни области от технологии за автономно управление до интериор на автомобили, което показва, че компанията отново обмисля да навлезе на пазара.

Акциите на Apple са се повишили, докато акциите на Tesla спадат, след като стана ясно, че Apple смята да пусне електромобил в производство още през 2024 година.

През 2018 г. Мъск заяви, че автомобилният бизнес е "ад" и че буквално спи в завода, за да овладее проблемите, които компанията е имала, докато се опитва да започне масовото производство на своите електрически седани Model 3.

По-рано заяви, отново в туит, че Tesla е била на "около месец" от фалит по време на производството на Model 3 - подробност, която компанията никога не разкрива в своите тримесечни доклади.

Tesla и Apple винаги са се състезавали за таланти в и извън Силициевата долина. През 2015 г. Мъск нарече Apple гробището на Тесла. "Ако не успеете в Tesla, отидете да работите за Apple", каза той тогава.

Apple никога не е оповестявала плановете си за електромобил, но Кук призна, че е работил върху "автономни системи", които могат да се използват в самоуправляващи се автомобили.

Според "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century", написана от репортера на Wall Street Journal Тим Хигинс, който отразява дейността на Tesla, Apple и други технологични компании, Мъск и главният директор на Apple Тим Кук са провели разговор. В него Кук е предложил на Мъск да купи Tesla.

Мъск обаче е имал едно условие: да стане главен изпълнителен директор.

Според книгата, първоначално Кук се съгласил, тъй като смятал, че Мъск просто иска да запази позицията си в Tesla. Но след като станало ясно, че той иска да поеме Apple, Кук затворил телефона.

Самият Мъск отрече в Twitter такъв разговор да е бил воден. Хигинс пък туитна, че цитатите идват от самия Мъск и той е имал множество възможности да коментира случая.

През април Кук също заяви, че "никога не е говорил с Илон".