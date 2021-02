Глобалните цени на зърното ще останат на високо ниво за дълго време, прогнозира Ден Бас, президент на една от водещите американски аналитични компании AgResource.

Цените на зърното ще останат високи през 2022 г., а е възможно и през 2023 г., посочи и друг анализатор пред делегатите на 12 Международна агробизнес конференция "Where the margin is 2021 в Москва, пише sinor.bg.

Ден Бас съветва фермерите да "засеят всеки декар земя". "Моите изследвания подсказват, че всеки свободен декар в света трябва да се засее. И ние се нуждаем от добро време", добави той.

Експертът акцентира върху стремителното поскъпване на зърнените храни през миналата година. Ден Бас констатира, че световните цени на пшеницата скочиха с 100 долара за тон, царевицата - с 120 долара, а на соята - с 200 долара за тон. Според AgResource, съотношението на световните запаси от пшеница към нивото на потреблението в момента е на 13-годишно дъно.

В статията, публикувана в германското електронно издание "Agraheute", се посочва, че все повече експерти говорят за началото на глобален супер цикъл за селскостопанските стоки с много високи цени. "Бум в търсенето", който не само поддържа цените, но и мотивира движението им нагоре.

Анализаторите от Goldman Sachs са на мнение, че аграрните суровини и като цяло селскостопанските стоки са "на ръба на тъй наречения "Бичи пазар" (Bull Market), което предполага възходящата ценова конюнктура.

Данните на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) показват, че през януари 2021 г. световните цени на аграрните стоки след седем месечно покачване достигнаха най-високите стойности от юли 2014 г. насам. Ежемесечните индекси на експортните цени практически във всички групи на хранителните стоки скочиха много рязко, като с най-изразено темпо на покачване бяха зърнените храни, маслодайните семена и растителните масла, следвани от млякото, месото и захарта.

Една от основните причини за ценовото рали при аграрните суровини и основните храни в световен мащаб е продължаващата коронавирусна пандемия. COVID-19 наруши веригите на доставки по целия свят, доведе до панически настроения и презапасяване не само от страна на частните потребители, но и от целите държави.

Кароновирусната зараза стана причина за инфлацията при храните и множеството търговски ограничения - дори в такива важни за глобалната продоволствена сигурност страни като Русия и Аржентина.

Експертите отбелязват "огромният принос" на Китай за поскъпването на основните храни в световен мащаб. "От една страна, китайците купуват огромни количества свинско и млечни продукти на световния пазар; от друга страна, те внасят огромни количества храна и фуражно зърно", коментират експерти.

Брет Стюарт, ръководителят на Global AgriTrends, споделя в интервю за "Agraronline", че е възможно начало на нов глобален аграрен супер цикъл.

Според Стюарт, с постепенното възстановяване след COVID ни очаква глобален подем за световните стокови пазари. Вече е факт започването на ценовото рали на пазара за енергийните източници. "Цените на суровия петрол са се повишили с 70 на сто, а и природният газ също поскъпна драстично. Това увеличава разходите на фермерите. Но ако цените на селскостопанските стоки се вдигнат по-бързо, това не би било толкова голям проблем", коментира експерта.

Подобно на Global AgriTrends представителите на големите банки JP Morgan и Goldman Sachs също се изказват в полза на идеята за "начало на нов много по-дълъг структурен възходящ супер цикъл за суровинните стоки".

"Пандемията отшумява и ще има много мерки за финансово стимулиране на икономиката. Резултатът ще е бум на суровинните пазари и това е началото на супер цикъл", заяви тези дни инвестиционният експерт Лари Макдоналд (Larry McDonald) в интервю за "Onlineportal the marke". Според него, за съживяването на световната икономика вече говори раздвижването на фрахтовия пазар, където цените на товарните превози се повишават.