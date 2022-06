През 2022 г. се предвижда 88 000 милионери да мигрират в друга страна. Това се казва в последния доклад на Henley Global Citizens. През 2020 г. се наблюдава драстичен спад в броя на мигрантите милионери. Причината е блокирането, предизвикано от пандемията, което не затрудняваше хората да напускат страната си, а понякога и дома си. Сега обаче, когато ограниченията отслабват и страните започват отново да отварят границите си, миграцията на милионерите отново започва да набира скорост.

Кои държави напускат милионерите?

Има много причини, поради които милионерите се местят в други държави. Една от причините е попадането на страната в конфликт, в каквото положение в момента са Украйна и Русия. Имайки предвид това, не е изненада да видим, че от Русия и Украйна ще се изнесат най-много милионери до края на 2022 г.

Очаква се 15 000 милионери да напуснат Русия. От Украйна пък ще си тръгнат 42% от богаташите до края на 2022 г. - около 2 800 милионери. От Китай пък се очкава д аси заминат 10 000 милионери до края на тази година. Голямо изселване на богаташи има и от Индия, където се очаква 8 000 милионери да напуснат пределените на сттраната през 2002 година.

Къде отиват най-богатите?

Графиката показва, че има няколко желани дестицации за миграция от богаташите. Една от тези дестинации е южната ни съседка Гърция. Там се очаква да се заселят 1 200 милионери още тази година. Друго желани място в Европа е разбира се Швейцария, където се очакват 2 200 милионери. Португалия пък се готви да посрещне 1 300 милионери до края на годината.

Най-горещата точка за милионерите обаче се оказват Обединените арабски емирства. Там се очакват да пристигнат 4 000 милионери до края на тази година. ОАЕ се превърнаха в магнит за милионери и това се дължи на добрите имиграционни политики на страната, които са специално направени, така , че да привличат частно богатство и международни таланти.

Австралия също продължава да привлича милионери, като е на второ място след ОАЕ. Според New World Wealth приблизително 80 000 милионери са се преместили в Land Down Under през последните две десетилетия. Очаква се през тази да се преместят 3 500 души богаташи.

Няколкото неща, които привличат мигрантите в Австралия, са ниските разходи за здравеопазване на страната, липсата на данък върху наследството и като цяло проспериращата икономика.