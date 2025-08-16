Бизнес фалитите са често срещано явление, но огромните бизнес фалити са по-скоро рядко срещани. През 2008 година Голямата глобална рецесия доведе до това много големи предприятия и международни корпорации да се провалят.

Поради неотдавнашната пандемия, икономиката отново е в рецесия и можем да научим ценни уроци, като си припомним най-известните бизнес фалити в американската история, които са и едни от най-големите в света. Следва Топ 5.

Петте най-известни фалити в американската история:

Lehman Brothers Enron General Motors Washington Mutual Toys "R" Us

Сривът на Lehman Brothers

Сривът на Lehman Brothers е може би най -известният фалит в историята на САЩ, а и в сета. До 2008 г. Lehman Brothers беше четвъртата по големина инвестиционна банка в САЩ, с активи от 639 милиарда долара. Тогава обаче се случи финансовата криза и 2,5000 от служителите на финансовата институция загубиха работата си.

Lehman Brothers е основана през 1847 г. и беше много мощна банка. Компанията беше свидетел на Голямата депресия, двете световни войни и други бедствия като недостиг на капитал и неизпълнение на руския дълг. Компанията премина през всички тези трудни времена, но в крайна сметка доживя вемената, в които трябваше да обяви фалит.

Източник: Wikipedia

Enron

Някога корпорацията Enron беше символ на еднни от най-иновативните и бързо развиващи се компании в Съединените щати, но нейният грандиозен срив се превърна в един от най-големите счетоводни счетоводни скандали и фалити в корпоративната история на Америка.

Компанията е основана през 1985 г. като сливане между две фирми за природен газ. Дружеството бързо разширява своите бизнес операции, превръщайки се от обикновена енергийна компания в диверсифицирана група, участваща в търговията с енергия и превърнала се в голям играч на международните пазари.

General Motors

GM някога беше най-големият и мощен производител на автомобили в света. Докато не подаде молба за фалит през 2009 г., отбелязвайки един от най-значимите индустриални провали в историята на САЩ. Компанията е основана през 1908 г. и доминира в автомобилната индустрия дълго време.

Дружеството притежаваше автомобилни марки като Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Въпреки това, до 2000 -те години компанията се сблъска с много предизвикателства. Това включваше високи разходи за труд, намаляващ пазарен дял и променяща се глобална икономика. Всички тези фактори не понесаха на фирмата и се стигна до там, че тя обяви банкрут през 2008-а.

На 1 юни 2009 г. обаче GM подаде молба за защита от фалит. Правителството на САЩ се намеси с $50 милиарда, спаси бизнеса и това позволи на GM да се преструктурира и да излезе от фалит по-късно през същата година.

Washington Mutual

WAMU беше най-голямата банка в САЩ преди нейния срив през 2008 година. Тогава тя стана жертва на ипотечната криза, обхванала САЩ и голяма част от света. Washington Mutual е основана през 1889 г. и става една от най-големите финансови институции в Америка. Корпорацията предоставя банкови, жилищни заеми и услуги за кредитни карти.

През септември 2008 г. WAMU изпада в тежка криза, тъй като вложителите оттеглят 16,7 милиарда долара само за 10 дни, опасявайки се от изпадане в несъстоятелност на компанията. Неспособна да събере достатъчен капитал, за да покрие загубите си, Wamu е затворена от федералните регулатори на 25 септември 2008 година.

Това е най-голямата банка, която се проваля в историята на САЩ, със 307 милиарда долара активи. JPMorgan Chase закупи по-голямата част от активите на Wamu в сделка, подпомагана от правителството.

Toys "R" Us

Любимата в САЩ дестинация за детски играчки и игри Toys "R" Us САЩ бяха истински гигант на дребно, който оперира повече от 70 години. През 2017 година обаче обяви фалит. Компанията започва своята дейност през 1948 г. и се разраства с магазини както в Америка, така и по света. Когато все повече хора започнаха да пазаруват онлайн, това се оказа пагубно за този дългогодишен бизнес, който затвори врати.

Източник: БГНЕС

Българският пример - фалитът на КТБ

"Корпоративна търговска банка" АД е банка в София, България, създадена през 1994 година. Тя се разраства изключително бързо в периода между 2007 - 2014 година и фалирала на 6 ноември 2014-а. Обявена е в несъстоятелност със съдебно решение на 22 април 2015 година.

Това е и един от най-емблематичните примери за фалит на частна компания у нас през новото хилядолетие. Причините за банкрута обаче са доста по-различни от тези в гореспоменатите американски примери.