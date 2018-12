Масовият бензин А95 падна под психологическата граница от 2 лева за литър преди отстъпки за първи път от октомври 2016 година, показват данните на портала Fuelo.net. С изключения на "Газпром" и "Ромпетрол", на всички останали големи вериги бензиностанции горивото струва под 2 лева за един литър.

В същото време дизелът остава значително по-скъп и се продава на дребно със средно 21 стотинки за литър повече.

В края на октомври и началото на ноември бензинът бе достигнал цена от 2,38 лв. средно, а дизелът - 2,41 лв. за литър. Малко преди това петролът достигна невижданите от години $85 за барел.

По време на семинар с медиите, проведен миналата седмица, председателят на Българската петролна и газова асоциация и генерален директор на "Лукойл България" Валентин Златев обясни, че причината се крие в по-голямото търсене заради увеличения брой дизелови автомобили.

Πo дaнни нa KAT ĸъм 2016 г. бeнзинoвитe aвтoмoбили ca c 500 000 пoвeчe oт дизeлoвитe, a пocлeднитe дaнни coчaт, чe paзлиĸaтa e нaмaлялa 10 пъти. Peaлнo, oт 2,783 млн. aвтoмoбилa в движeниe, 1,216 млн. ca дизeлoви, a бpoят им ce yвeличaвa.B cъщoтo вpeмe oт 2011 г. дo 2017 г. пoтpeблeниeтo нa бeнзин ce e пoĸaчилo c 2 пpoцeнтa, дoĸaтo тoвa нa дизeл e пoдcĸoчилo c 41 пpoцeнтa, стана ясно още тогава.

Поредното поевтиняване на горивата бе прогнозирано миналата седмица от Златев, който допусна, че бензиностанциите ще свалят цените заради поевтиняващия в последните седмици петрол.

Днес барел петрол от сорта брент се търгува срещу $61,41 - с почти 20 процента по-евтино спрямо преди три месеца. От началото на годината той е поскъпнал с 4,44 процента.