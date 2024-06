Властите на Казахстан и китайската компания China Nonferrous Metal Mining подписаха споразумение за строителство в страната на завод за топене на мед, като по предварителни разценки инвестицията ще е за 1,5 млрд. долара, съобщават от казахстанското правителство.

"Премиерът на Република Казахстан Олжас Бектенов и председателят на Съвета на директорите на China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Джънпин обсъдиха сътрудничеството в областта на медната промишленост. Резултатът от срещата беше подписването в присъствието на министър-председателя на споразумение за строителство на завод за топене на мед с капацитет 300 хил. тона мед годишно.

Споразумението по-конкретно е подписано между KAZ Minerals Smelting, която компания е възложител на проекта, компанията за доставка на проектантски услуги и на технологично оборудване China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd (NFC), както и ТОО NFC Kazakhstan - изпълнител на строителните работи", се казва в съобщението.

Заводът ще бъде построен в източната част на страната. Източникът на суровината ще бъде меден концентрат от минно-обогатителните комплекси "Бозшакол" и "Актогай", както и от обогатителните фабрики "Востокцветмет". "След построяването на завода ще бъде създаден клъстер, съчетаващ една от най-големите медни мини в света и модерно производство за топене на мед. Проектът, чиято предварителна стойност е 1,5 млрд. долара, ще създаде повече от 1000 нови работни места.

Планира се заводът да бъде въведен в експлоатация до края на 2028 г. Високотехнологичното предприятие ще бъде най-голямото в страната. Прилаганите технологии в областта на производството ще отговарят на световните екологични стандарти", се казва в предварителната информация за проекта.

Отбелязва се също, че предприятието ще задоволи необходимостта на вътрешния пазар за преработката на медсъдържащи суровини и катодна мед, която има широко приложение в електроенергетиката, машиностроенето и други промишлени сектори.

Ще припомним, че в края на миналата година стана известно, че свeтoвният лидep в мeтaлypтиятa АrсеlоrМіttаl е пoиcĸaл 3,5 милиapдa дoлapa зa aĸтивтe cи в Kaзaxcтaн, нo цeнaтa нa cдeлĸaтa e нaмaлeнa дo 286 милиoнa дoлapa, т.e. пo-мaлĸo oт 10% oт пъpвoнaчaлнo пoиcĸaнaтa цeнa, cпopeд мaтepиaли oт Mиниcтepcтвoтo нa пpoмишлeнocттa и cтpoитeлcтвoтo нa Kaзaxcтaн. Според официалнта информация тогава, ĸaзaxcтaнcĸият дъpжaвeн фoнд зa пpeĸи инвecтиции Qаzаqѕtаn Іnvеѕtmеnt Соrроrаtіоn (QІС) e ĸyпил 100% oт aĸциитe нa "ApceлopMиттaл Teмиpтay" зa 286 млн. дoлapa.