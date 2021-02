Възходът на интернет доведе до бум в предприемачеството в световен мащаб. В проучване на американския SBDC, около 49% от милениълите заявяват, че планират да създадат собствена компания през следващите 3 години, докато 62% от анкетираните казват, че вече имат идея за компания, която биха искали да стартират в някакъв момент.

Проучване от 2019 г. показа, че около 27 милиона американци имат свои собствени компании, което е около 16% от общото население на страната.

Въпреки трудностите, свързани със създаването на компания, собствениците на бизнес са основата на всички растящи икономики. Те добавят стойност към националния доход, създават работни места и предлагат иновативни решения за потребителите. Според профила на малкия бизнес за 2020 г. в САЩ има 31,7 млн. малки предприятия и в тях работят почти 60,6 милиона души.

Според преброяването на милиардерите през 2019 г. почти 62% от тях в САЩ са самосъздадени. Влиятелни предприемачи като Бил Гейтс, Уорън Бъфет, Нейтън Блечарчик основават първите си компании, когато са били в гимназията.

Според Forbes 85% от най-богатите предприемачи в Америка започват първия си бизнес на 40-годишна възраст. Въпреки че не всички успешни предприемачи започват рано, всички те споделят една и съща склонност към упорита работа и постоянство. Освен това 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка имат огромно присъствие в социалните медии.

Компании като Facebook, Amazon и Microsoft предоставят на собствениците на други бизнес лостовете да управляват свои собствени компании. Освен че създават платформи, които улесняват други фирми, те също допринасят значително за приходите и работната сила. През 2020 г. Amazon беше отговорен за осигуряването на 400 хил. души, а Facebook осигури работа на 1000 души в Лондон.

Въпреки икономическия спад заради мерките срещу пандемията, повечето от предприемачите в този списък бяха свидетели на ръст на нетната стойност и активите си. Според Института за политически изследвания богатството на големите милиардери и предприемачи в Америка е нараснало до почти 4 трилиона долара по време на пандемията.

А ето и как изглежда списъка на 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка според тяхната нетна стойност на активите и влияние в социалните медии. За целта от изданието Insider Monkey са използвали данни от Forbes, за да изчислим тяхното богатство.

Чамат Палихапития

Нетна стойност на богатството: 1 млрд. долара

Следват го в социалните мрежи: 1,1 милиона последователи (Twitter)

Чамат Палихапития е венчър капиталист и предприемач от Шри-Ланка. Той заема 12-то място в списъка на най-влиятелните предприемачи в Америка. След като завършва Университета на Ватерло, той работи в AOL, американска компания за уеб портали, и става най-младият вицепрезидент на организацията през 2004 г. Когато за пръв път се присъединява към Facebook през 2005 г., компанията е малко повече от стартираща компания. По времето, когато той напусна през 2011 г., тя беше лидер сред социалните мрежи.

Палихапития използва приходите от успеха си във Facebook, за да инвестира в няколко компании, включително Palantir Technologies, Playdom и Bumptop. Той основа и своята компания за рисков капитал The Social Capital. От самото си създаване фирмата инвестира в компании като Slack, Wealthfront, Binge и Bustle. Той също принадлежи към група, която притежава Golden State Warriors, отбор от шампионата на НБА.

Опра Уинфри

Нетна стойност на богатството: 2.6 млрд. долара

Следват я в социалните медии: 43,4 млн. последователи (Twitter), 19 млн. последователи (Facebook)

Опра Уинфри, първата афроамериканска жена милиардер, е широко известна с хитовото си токшоу "Шоуто на Опра Уинфри". Опра беше телевизионен репортер в Нашвил. По-късно ѝ беше предложено собствено токшоу по WLS-TV. През 1985 г. продължителността на шоуто е разширена до един час и е преименувана на "Шоуто на Опра Уинфри".

Шоуто на Уинфри се превърна в най-високорейтинговото американско токшоу и се излъчва в продължение на 25 години. През 2011 г. тя стартира своята кабелна мрежа, наречена The Oprah Winfrey Network (OWN).

Уинфри също така създава собствена продуцентска компания, наречена Harpo Inc. и стартира своето списание през 2000 г. Изключително успешна медийна личност, Опра се появява и в няколко филма като The Color Purple, A Wrinkle in Time, наред с други. През 2010 г. списание Life определя Опра като един от 100-те души, променили света. През 1998 г. тя бе удостоена с наградата за цялостно постижение и оттогава насам получи няколко известни признания.

Марк Кубан

Нетна стойностна богатството: 4,2 млрд. долара

Следват го в социалните мрежи: 8 млн. последователи (Twitter), 1 млн. последователи (Facebook)

Марк Кубан, съосновател на изключително успешния стартъп Broadcast.com, е известен със собствеността си върху баскетболния отбор Dallas Mavericks.

След като завършва бакалавърското си образование в Университета в Блумингтън, той създава първата си компания, наречена MicroSolutions. Компанията разви иновативна технология, а Кубан я продаде на CompuServe за 6 млн. долара.

През 1995 г. Кубан, заедно с приятеля си Тод Вагнер, съоснова компанията, която по-късно се превърна в Broadcast.com. Впоследствие Yahoo я придоби и той използва приходите от сделката, за да купи мажоритарен дял в Dallas Mavericks.

Марк Кубан съживи отбора и го отвори към нова ера на съвременния маркетинг. До 2011 г. под негово ръководство те станаха шампиони в НБА. Кубан все още е известен с инвестициите си на фондовия пазар. Той е и съдия в хитовия телевизионен сериал "Shark Tank".

Питър Тийл

Нетна стойност на богатството: 6,7 млрд. долара

Следват го в социалните мрежи: 251,9 хил. души (Twitter)

През 1998 г. той е съосновател на PayPal с Илон Мъск и Макс Левчин. След това той стана главен изпълнителен директор и председател на компанията. Използвайки приходите си от успеха на PayPal, Тийл инвестира в няколко стартиращи компании, включително Facebook през 2004 г. Това решение го направи мултимилионер. До 2016 г. той продаде повечето от акциите си, но все още беше в борда на директорите на компанията.

През 2003 г. Тил е съосновател на Palantir Technologies, компания за анализ на данни, която произвежда продукти, използвани от ЦРУ и други отбранителни организации. Той също така притежава фирма за рисков капитал, наречена Founders Fund.

Тийл също така създава фондация, която използва средства за спонсориране на научни изследвания, образователни дейности и благотворителни организации. През 2007 г. Тийл беше обявен за млад глобален лидер от Световния икономически форум.

Джак Дорси

Нетна стойност на богатството: 11,6 милиарда долара

Следват го в социалните мрежи: 5,1 милиона последователи (Twitter)

Джак Дорси е съосновател и главен изпълнителен директор на Twitter Inc и Square Inc.

През 2006 г. той е основа Twitter с Биз Стон, Евън Уилямс и Ноа Глас. Дорси беше главен изпълнителен директор на компанията до 2008 г. До 2010 г. Twitter се превърна в международно призната платформа с над 105 милиона потребители.

През 2010 г. Дорси пусна приложение за мобилни плащания Square. През 2008 г. той е включен в списъка на 35-те иноватори в света под 35 години от MIT Technology Review

Брайън Чески

Нетна стойност на богатството: 14 млрд. долара

Следват го в социалните мрежи: 349 500 души (Twitter), 31 000 души (Facebook)

Брайън Чески се нарежда на 7-мо място в списъка на 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка. Той е главен изпълнителен директор и съосновател на компанията за наемане на жилища, Airbnb.

През 2015 г. Брайън Чески беше включен в списъка на най-влиятелните хора на TIME за 2015 г. През същата година той е назначен за глобален посланик на предприемачеството и е включен в списъка на Forbes за най-богатите американски предприемачи под 40 години.

Рупърт Мърдок

Нетна стойност на богатството: 20,6 млрд. долара

Следват социалните мрежи: 693 700 души (Twitter)

Рупърт Мърдок е един от 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка. Роденият през 1931 г. милиардер е познат като създател на модерния вестник. Мърдок основава глобалната медийна организация News Corp както и компанията Fox.

В Америка той придобива различни вестници, включително New York Magazine, The Chicago Sun-Times и други. Мърдок също така придобива две издателски компании, Harper & Row и Collins. В крайна сметка те се обединяват, за да образуват HarperCollins. Накрая той придоби Wall Street Journal.

В телевизията Мърдок придобива филмовата корпорация Fox и стартира телевизионна мрежа Sky News в Лондон. Купува и Star TV, телевизионна мрежа в Хонконг, която нарасна до над 320 милиона зрители в Азия. Известен медиен магнат, Мърдок беше отговорен за растежа и диверсификацията на няколко известни новинарски и телевизионни мрежи като Fox, 21st Century Fox и The Wall Street Journal.

Майкъл Блумбърг

Нетна стойност на богатството: 54,9 млрд. долара

Следват социалните мрежи: 2,7 млн. последователи (Twitter), 939 хил. души (Facebook)

Бивш кмет на Ню Йорк, Майкъл Блумбърг е съосновател на компанията за финансова информация и медии, наречена Bloomberg LP. Той се нарежда на 5-то място в списъка на 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка

Bloomberg LP е световен лидер в областта на услугите за финансови данни. През 2007 и 2008 г. той е обявен за 39-та най-влиятелна личност в света в The TIME 100. През 2014 г. е обявен за почетен рицар-командир на Ордена на Британската империя.

Марк Зукърбърг

Нетна стойност на богатството: 94,4 млрд. долара

Следват социалните мрежи: 116 млн. последователи (Facebook)

Марк Зукърбърг, роден през 1984 г., е известен с това, че е основател на уебсайта за социални мрежи, наречен Facebook.

На фона на бързо нарастващата популярност, Facebook трябваше да премести централата си в Калифорния. До 2005 г. Facebook е имал над 5 млн. потребители и остава една от най-големите социални мрежи до момента, с около 2,8 млрд. активни потребители в момента. През 2010 г. Зукърбърг бе обявен за личност на годината от списание Times.

Бил Гейтс

Нетна стойност на богатството: 120,4 млрд. долара

Следват социални мрежи: 53,3 млн. последователи (Twitter), 36 млн. души (Facebook)

Бил Гейтс е съосновател на Microsoft Corporation със своя приятел от детството Пол Алън. През 1980 г. Microsoft създава операционната система MS-DOS, която се използва за стартиране на първия микрокомпютър, произведен от IBM. Тя се превърна във водещата операционна система и се използва от почти всички персонални компютри. Бил и Мелинда Гейтс са дарили 45,5 милиарда долара за благотворителни цели, според Хрониката на филантропията. Само през 2019 г. Гейтс дари 589 милиона долара за благотворителност.

През 1990 г. Microsoft пусна друг успешен продукт, Microsoft Office, който се използва и до днес. Наскоро Microsoft реши да си партнира с Volkswagen, за да разработи облачна платформа за автономно шофиране, базирана на Microsoft Azure. Фондацията на Бил и Мелинда Гейтс е най-голямата частна благотворителна организация в света. Тя е дарила над 40 млрд. долара за много здравни и глобални образователни инициативи. През 2016 г. е награден с президентския медал за свобода. През 2006 г. му беше връчена световната хуманитарна награда на James C Morgan от Tech Awards.

Илън Мъск

Нетна стойност на богатството: 172,8 милиарда долара

Следват социални медии: 44,1 млн. последователи (Twitter)

Илън Мъск, главен изпълнителен директор на Tesla, е известен и с основаването на PayPal и SpaceX. Той е на 2-ро място в списъка на 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка.

Илон Мъск е съосновател на компанията за финансови услуги, PayPal, заедно с Питър Тийл. През 2002 г. той основава SpaceX (Space Exploration Technologies), компания, която произвежда ракети на достъпни цени. SpaceX постигна иновативни крачки в областта на космическите технологии.

Мъск се превърна в основен финансист на Tesla, компания за електрически автомобили през 2004 г. Той помогна за разработването на първата кола, произведена от Tesla, а по-късно беше назначен за главен изпълнителен директор, ролята, която той поддържа и до момента. С печалбата на компанията за третото тримесечие на 2020 г. пазарната й капитализация се увеличи до 800 милиарда долара. През 2011 г. Мъск беше включен в списъка на най-влиятелните изпълнителни директори на Америка.

Джеф Безос

Нетна стойност на богатството: 187.9 милиарда долара

Следват социални медии: 1.8 милиона последователи (Twitter)

Джеф Безос е основател и главен изпълнителен директор на Amazon.com. Той се класира на 1-во място в списъка на 12-те най-влиятелни предприемачи в Америка. През юли 1995 г. Amazon продаде първата си книга. За рекордно време Amazon се превърна във водещи гигант за електронна търговия, което доведе до световен ръст на уебсайтовете за електронна търговия.

Безос диверсифицира компанията и до 2005 г. Amazon продава продукти, вариращи от домакински артикули до козметика. През 2007 г. компанията пусна мобилно устройство за четене, наречено "The Kindle", което може да изтегли и съхрани хиляди книги.

Понастоящем Amazon е една от най-ценните компании в света. Blue Origin, компания за космически пътувания, основана от Джеф Безос, беше една от първите търговски компании, изстреляли ракета за многократна употреба. През 2012 г. той беше обявен за бизнесмен на годината от Fortune. През 2018 г. Безос получи наградата Axel Springer за бизнес иновации и социална отговорност.