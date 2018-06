Анонимен участник в годишния търг "Power Lunch With Warren Buffett" плати 3,3 милиона долара за обяд с легендарния инвеститор Уорън Бъфет, предава The New York Times. Сумата надвишава платените 2,679 милиона долара миналата година, но е под рекордните 3,456 милиона от 2016 г.

Събитието се провежда за 19-та година и досега е събрало над 25 милиона долара за Glide - благотворителна организация в Сан Франциско. Тя помага на бедни, бездомни, борещи се със зависимости и сираци помощ, храна и подслон.

Обядът, на който спечелилият може да покани до 7 приятели, ще бъде в Smith & Wollensky - стекхаус в Манхатън. През 2010 и 2011 спечели Тед Уелшър - бивш мениджър на хедж фонд. Общо, той похарчи 5,252 милиона долара, а на втората среща Бъфет го покани да работи за него.