Швейцарската компания Nestle SA, най-големият в света производител на хранителни продукти, е близко до споразумение за продажбата на американския си бизнес за сладкарски изделия.

Купувач е италианската компания Ferrero SpA, известна със сладкарския продукт Nutella, бонбоните Tic Tac и шоколадови бонбони Ferrero Rocher, съобщи Bloomberg, позовавайки се на свой източник на информацията.

Според източниците на агенцията двете компании могат да подпишат споразумението за сделката на сума 2,8 милиарда долара още в неделя.

Като по-рано бе съобщено, през декември 2017 г. Nestle е взела окончателното решение да продаде своя американски сладкарски бизнес. Неговият оборот през 2016 година е от порядъка на 900 млн. швейцарски франкав ($915 млн.).

Nestleе третият по пазарен дял производител на сладкарски изделия в света след Mars Inc. и Mondelez International Inc. В САЩ компанията заема четвъртото място, изпреварена и от Hershey Co.

Сред търговските марки на американското сладкарско поделение на Nestle са популярните на вътрешния пазар: Butterfinger, BabyRuth, 100Grand, SkinnyCow, Raisinets, Chunky, OhHenry! и SnoCaps, а така също и международния бранд шоколад Crunch.

Nestle планира да се съсредоточи върху стоки като кафе и домашни храни, тъй като индустрията се бори със спада в търсенето на захарни продукти. Швейцарската компания иска да се насочи към по-здравословни хранителни продукти като готови ястия, сладолед други, които заемат в момента около 40% от продажбите й за миналата година.

След излизането на новината в сряда акциите на Nestle паднаха с 1.4% на борсата в Цюрих.