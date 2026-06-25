По предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) цената на винетките ще се увеличи с 30% от 1 август. Това е първата актуализация на цените от въвеждането на електронната система през 2019 г.

След приемане на промените на таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо сегашните 49,60 евро.

Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната - 19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро.

Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Сега тя е на цена 5,11 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Парите ще отидат за мантинели и ремонти

Промяната в тарифата на тол таксите ще осигури допълнителни приходи в размер на над 20 млн. евро през 2026 г. и по над 48 млн. евро годишно през следващите години.

Допълнителният ресурс от събраните такси ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища.

Част от ресурса ще бъде насочен и към подмяна на мантинели, полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони.

Ще бъдат модернизирани софтуерите на ТОЛ системата, която ще се разшири на оптичната мрежа от камери и ще се ограничат нивата на неплащане на такси под 2% на годишна база.

Пътища в лошо състояние

Техническите одити на МРРБ разкриват дълбочината на кризата в пътния сектор. Към момента над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7000 километра се намират в незадоволително или лошо състояние.

Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация, посочват от МРРБ.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи, интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление.

Според властта сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Чужденците поемат първия фискален товар

Изборът на дата за влизане в сила на новите тарифи е стратегически обвързан с динамиката на трафика през летния сезон.

Сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранните ползватели на пътната мрежа, преди местният бизнес и българските граждани да усетят пълната тежест на увеличението. Август традиционно е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната.

Освен директните приходи от чуждестранните шофьори, от МРРБ планират натрупаният фискален излишък през есенните месеци да изиграе ключова роля за края на годината. Тези средства ще осигурят необходимия финансов буфер за зимното поддържане на републиканските пътища.