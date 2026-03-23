Повече от 6 години след официалния си старт, тол системата най-накрая е в полза и на редовия шофьор. Нови функционалности използват данни от камерите и сензорите из цяла България, за да предоставят актуална информация за трафик и метеорологичните условия по пътните артерии на страната.

Националното тол управление вече има на сайта си две интерактивни карти. Първата дава данни за трафика в 266 точки, следени от системата - колко коли са минали в едната или двете посоки в рамките на 15 минути и на час.

Така примерно можем да видим, че най-тежкият трафик по републиканската пътна мрежа е в началото на АМ "Тракия" - при "Църна Маца" на час през целия ден минават по над 4000 автомобила. Сравним със софийските мащаби е и трафикът в района на Пловдив. Много коли виждаме и между Варна и Бургас в района на Равда.

Втората карта дава информация за метео условията от 80 пункта. Показват се температура на въздуха и на пътната настилка, влажност, атмосферно налягане, облачност и вятър.

Освен това данните се анализират автоматично и се генерират предупреждения, свързани с пътната обстановка в съответния район - например риск от мъгла, опасни пориви или заледяване.

Директорът на тол управлението проф. Олег Асенов посочи, че данните ще бъдат публикувани в машинночетим формат през портала за отворени данни.

"Този инструмент може да се ползва и за икономически анализи, данни за органите по пътна безопасност, както и за планиране на пътуването. Ако сте млад шофьор и искате да пътувате по пътища с по-ниска интензивност на движението, ще можете да проверявате какъв е трафикът и да изберете най‑подходящия за Вас път", коментира преди дни на форум той.

Нещо, което към момента не е напълно ясно, е дали данните ще се качват в агрегиран вид например всеки месец или ще има възможност за API достъп до тях в реално време без посещаване на сайта на тол управлението.

Ако се действа по втория вариант и бъде направена интеграция с популярните навигационни платформи, това ще повиши значително тяхната прецизност - в момента Waze, Google Maps и подобните разчитат преди всичко на сигнали от шофьорите за задръствания, лошо време и т.н. Подобен подход работи за най-натоварените пътни артерии, но не е толкова оптимално за тези с по-малък трафик.

Това далеч не е първи опит за отваряне на данните за случващото се по пътищата у нас. Преди 11 години АПИ пусна платформата LIMA в партньорство с частна фирма в рамките на проект за над 900 000 лева, но тихомълком спря да го използва още през 2018 г. През 2020 г. темата отново придоби актуалност след ареста на ръководители на фирмата около мащабната офанзива на прокуратурата срещу Васил Божков.

През миналата година гражданският проект "Черна писта", който визуализира официални данни за катастрофите у нас в рамките на 4-годишен период, предизвика голям интерес. Това явно даде и тласък за подобни разработки в рамките на държавните структури. Така МВР вече поддържа интерактивна карта на катастрофите - в това число даже на последните регистрирани ПТП в рамките на текущия ден. Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" пък показва данни за състоянието на цялата пътна мрежа у нас.