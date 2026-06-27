Година на абсолютни рекорди изстреля датският гигант за блокчета Lego далеч пред конкуренцията в технологичния и развлекателния сектор за деца.

Компанията отчете 12% скок на приходите до почти 13 милиарда долара за фискалната 2025 година. Оперативната им печалба е нараснала с 18% годишно.

Както се отбелязва в анализ на CNBC и финансовите отчети, Lego изпреварва пазара повече от два пъти. Докато общият пазар на играчки отчита ръст от 7%, потребителските продажби на LEGO са скочили с 16%. Това ги позиционира далеч пред основните им конкуренти Mattel и Hasbro.

Какво обаче е тайното оръжие на този успех и от какви точно стратегически блокчета Lego сглоби своята неуязвима бизнес империя?..

Тайната зад успеха

Успехът на марката се крепи на два основни стълба, а именно - прецизното следене на пазарните трендове и безупречно организираната верига за доставки.

Чрез платформата LEGO Ideas всеки може да предложи дизайн. Ако събере 10 000 гласа от общността, компанията го произвежда и споделя проценти от печалбата с автора.

Освен това, за разлика от повечето конкуренти, които произвеждат всичко в Китай и страдат от скъп и бавен морски транспорт, бизнесът с блокчета има огромни заводи в Мексико, Дания, Чехия, Унгария, а наскоро бе отворен и нов завод във Виетнам.

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Lego предлага и богато разнообразие от лицензирани продукти, стъпващи върху популярни филмови франчайзи, телевизионни продукции и гейминг заглавия.

Компанията обаче жъне огромен успех и със своите авторски концепции - от комплекти за сглобяване на картини и макети на световни забележителности до флорални мотиви, по които Gen Z полудя през последните години.

За да поддържа интереса на потребителите, през 2025 г. брандът представи най-мащабния продуктов каталог в историята си, състоящ се от над 860 артикула, като 50% от тях бяха напълно нови за пазара.

И възрастните строят с Lego

Според анализатори на сектора компанията е изпреварила тенденциите с години, припознавайки възрастните като важен пазарен сегмент. Това се случва преди индустрията изобщо да измисли термина "кидълтс" (kidults) - възрастни, които купуват играчки за самите себе си.

Според пазарните данни на компанията за проучвания Circana, тази специфична аудитория вече генерира до една трета от общите глобални продажби в сектора.

Източник: Twitter / Peter Sciretta

Възрастните си купуват Lego от сериите на Междузвездни войни, Хари Потър, Марвел, както и Властелинът на пръстените.