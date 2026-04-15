Германската верига за обувки DEICHMANN отчита ръст на българския пазар, достигайки оборот от 23 милиона евро за 2025 г. Продадени са общо 660 000 чифта обувки през физическите магазини и онлайн.

Резултатът представлява увеличение от над 3% спрямо предходната година, и с 40 000 продадени чифта повече.

Към края на 2025 г. за бранда рабоят над 180 служители в 26 магазина в цялата страна. Компанията е разширила присъствието си с три нови обекта и е модернизирала други два.

През тази година компанията планира да разшири мрежата си с още един обект и да модернизира два от съществуващите си магазини според новия корпоративен стандарт за оформление.

В световен мащаб DEICHMANN е продала около 180 милиона чифта обувки. Групата продължава да управлява приблизително 4 700 магазина и 40 онлайн магазина в над 30 държави. Близо 70 процента от оборота идват от чужбина. Броят на служителите остава стабилен - около 50 000.

Общият оборот на групата възлиза на около 8,9 милиарда евро.

Магазинът за обувки присъства в България от 2009 г. и оттогава последователно разширява своето присъствие на пазара.

"Нашата цел е да предлагаме модерни обувки и силни марки на добра цена за цялото семейство - както в нашите магазини, така и онлайн", обяснява управителят Владимир Владимиров.