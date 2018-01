Amazon.com Inc., Berkshire Hathaway Inc. и JPMorgan Chase & Co. заявиха, че създават нова здравна компания, предава Bloomberg. Целта да е създадат нов начин, по който да предложат здравни услуги за своите служители.

Преди началото на търговията в САЩ акциите на здравните компании поеха рязко надолу, като най-голям спад се отчита при MetLife Inc., които изтриха 7,72% от пазарната си капитализация. Американски финансови журналисти описаха ситуацията като "кървава баня".

Трите компании казват, че планът е за създаването на нова, независима компания, която е "освободена от правенето на печалба и други задръжки", а целта е да предоставя здравни услуги на "разумна цена".

"Бързорастящите разходи за здравеопазване са като гладна тения за американската икономика", казва Уорън Бъфет, изпълнителен директор и председател на Berkshire Hathaway.Усилията са в ранен етап, казват компаниите. Не са ясни още мениджмънтът, мястото на централата и други детайли.