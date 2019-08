Бумът на батерии има нов цел: корабите.

Четири японски компании са се обединили, за да построят първия танкер без вредни емисии до средата на 2021 г., пише Bloomberg. Корабът ще използва акумулатори с огромен капацитет и ще оперира в Токийския залив.

Зад идеята стоят четири компании: Asahi Tanker Co., Exeno Yamamizu Corp., Mitsui O.S.K. Lines Ltd. и Mitsubishi Corp, които обединяват сили в e5 Lab Inc.

Моментът изглежда подходящ. От началото на 2020 г. в сила влизат нови, тежки правила за използването на сяра в горивото, което захранва корабите. Анализатори ги наричат "най-голямата промяна на пазара на петрол в историята".

Макар изцяло електрическите кораби да не могат да навлязат на основните пазари досега, те набират инерция. Миналата година Rolls-Royce Holdings Plc съобщи, че ще започне да предлага електрически двигатели за кораби, а норвежката Kongsberg Gruppen ASA също разработва електрически плавателен съд.

Предизвикателство обаче остава недостатъчният пробег с едно зареждане, като към момента компаниите не са разкрили как ще го преодолеят.

Това далеч не е първият опит за електрически кораб. През 2017 г. Китай пусна такъв. Той може да измине 80 километра с максимална скорост от 13 км/ч с товар от 2 200 тона.

По-късно норвежката Shipyard Fjellstrand, заедно със Siemens и Norled - пусна първия електрически ферибот.