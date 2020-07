Името на Рупърт Мърдок е един от синонимите на медии, но са необходими десетилетия, за да се изгради подобна империя.

Мърдок е собственик на десетки вестници в три континента, основава мрежата на Fox - която е считана за революцията на кабелната телевизия, а богатството му е на стойност 6,34 милиарда долара, според индекса на Bloomberg Billionaires.

Това го поставя на номер 300 в класацията на най-богатите хора в света. Междувременно Forbes нарежда Мърдок и семейството му на 68-о в техния списък на милиардери с комбинирана нетна стойност от 17 милиарда долара, пише Bloomberg.

През целия период на кариерата си от пет десетилетия Мърдок е имал четири брака и има шест деца. Той беше обект на множество скандали, най-вече когато вестникът му във Великобритания News of the World беше принуден да затвори, след като бе установено, че е хакнал телефона на убит тийнейджър.

Рупърт Мърдок завършва Оксфордския университет, тогава известен като колежът Уорчестър, през 1952 г.

Баща му, сър Кийт Мърдок, издател, почива същата година и Мърдок отива в Австралия, за да поеме семейния бизнес на 22-годишна възраст.

Той специално прави приоритет включването на "бурни истории и скандали" във вестника, което допринесе за бум в продажбите на хартиените издания. Започва да купува други издания, включително The Daily Mirror и Perth Sunday Times. По-късно Мърдок открива първия общонационален вестник в Австралия.

По-късно Мърдок основава News Corporation, известна като News Corp, която сега притежава повече от 170 вестници по целия свят.

Мърдок направи първата си покупка във Великобритания през 1968 г., купувайки News of the World. По-късно придобива The Sun.

През 1981 г. той купува Times Group - добавяйки вестниците Sunday Times и The Times, два британски вестника, към нарастващото си международно портфолио.

Мърдок се премества в Ню Йорк в края на 70-те и купува първия си американски вестник, San Antonio Express-News.

През 1987 г. Мърдок купи издателството Харпър Колинс. И до днес е негов собственик.

Именно през 80-те години Мърдок стартира своята империя FOX, купувайки дял в 20th Century Fox, променяйки създаването на телевизионни канали и ефективно трансформирайки кабелната телевизия.

Той купи над 50% от акциите на компанията за над 250 милиона долара. През 1989 г. Мърдок става гражданин на САЩ.

News Corp получи оферта за закупуване на Dow Jones, издателя на The Wall Street Journal и други марки, през 2007 г. за 5 милиарда долара.

Според The ​​Wall Street Journal това, което милиардерът отдавна желае е вестникът и по това време някои се опасяваха, че той ще се намеси в редакционните му дела.

Мърдок се оказва много близък с бившия главен редактор на Wall Street Journal Робърт Томсън и затова го прави изпълнителен директор на News Corp през 2013 година.

Малко по-късно семейство Мърдок обяви, че планира да закрие вестникарската империя след 168 години работа.

През 2015 г. 21st Century Fox обяви, че Мърдок ще повери нови ръководни роли на двамата си синове, Джеймс и Лаклан, запазвайки компанията в семейството. 48-годишният Лаклан изпълнява ролята на съпредседател на News Corp и председател и изпълнителен директор на Fox Corporation.

Джеймс, който е на 47, вече не работи за Fox и основава Lupa Systems, частна инвестиционна компания, през 2019 г. Двамата синове на Мърдок са от втория му брак с Анна Ман.

Как живее Мърдок?

Мърдок няма нищо против да живее нашироко - той притежава Gulfstream G650 - самолет на стойност 84 милиона долара. Той притежава и имение в Бел Еър за 28,8 милиона долара, купено през 2013 година.

През 2014 г. Мърдок купи горните етажа в луксозната сграда One Madison Park в Ню Йорк, само на няколко крачки от парк Мадисън, за 57,5 ​​милиона долара. Те предлагат красив изглед към Долен Манхатън и Мидтаун.

Мърдок се опита да продаде сложния четириетажен апартамент за 72 милиона долара по-малко от година по-късно. Според Zillow имотът е свален от обявите за продажба през 2016 година, но не е ясно дали Мърдок все още е собственик.

Мърдок закупи 180-метрова яхта през 2006 г. и я нарече Rosehearty, след селски дом на неговите предци в Шотландия. По-късно го продаде след развода си от Ден през 2013 година.

След президентските избори през 2016 г. Мърдок и Тръмп станаха доста близки, въпреки, че по време на периденската кампания вестниците на магнатът не бяха много "ласкави" към бъдещият американски президент. През 2017 г. The New York Times съобщава, че Мърдок няколко пъти седмично се обажда на Тръмп в Белия дом, за да разговаря за политиката и бизнеса.

Отношенията им обаче не винаги са били приятелски. Когато Тръмп беше активен в индустрията за недвижими имоти, страниците от вестниците на Мърдок често е обхващаха дребните детайли от личния му живот.

В крайна сметка двамата се сприятеляват, когато кръговете им се сближиха.

През 2017 г. New York Times отбеляза, че бившата съпруга на Мърдок Ден е добра приятелка с дъщерята на Тръмп - Иванка. Твърди се, че Ден дори изигра роля при възстановяване на отношенията на Иванка със съпруга си Джаред Кушнер, когато двамата за кратко се разделиха през 2008 г.

През 2017 г. управляваната от Мърдок 21st Century Fox обяви, че ще бъде продаде на Disney за 71,1 милиарда долара.

На 20 март 2019 г. "Disney" се сдоби с известните холивудски студия "Fox" и различни други телевизионни операции на групата. Общата покупка достигна 71,3 милиарда долара.

Какво остава след продажбата?

Лаклан Мърдок оглавява Fox News, мрежата на Fox Broadcasting и кабелната спортна мрежа FS1, докато самият Рупърт все още оглавява News Corporation и вестниците, които издава.

След сделката с "Disney" богатството на Мърдок скочи с 1,2 милиарда долара. В началото на март 2019 г. богатството на семейство Мърдок е 19,8 милиарда долара, според Forbes.

През декември 2019 г. Лаклан Мърдок закупи имението Chartwell, историческо имение в Бел Еър, собственост на медийния милиардер А. Джеролд Перенцио, за 150 милиона долара. Продажбата постави калифорнийски рекорд и е третата най-скъпа продажба на жилища, регистрирана някога в САЩ.

Документален филм на BBC в три части, показващ възхода на Рупърт Мърдок до медийната слава и неговото влияние върху световните събития, дебютира преди дни.