Дори докато се занимава с автомобили без водачи и съзнателни роботи, Илон Мъск е под натиск да разработи своето отдавна обещано "евтино семейство" Tesla. Инвеститорите се притесняват, че автомобилната линия на Tesla с нейния четиригодишен Model Y остарява, че световният лидер в електрическите превозни средства губи предимството си на пръв избор и пионер в сектора.

Производителите на автомобили от Детройт до Шанхай наваксват. Цената на акциите на Tesla се срина с повече от половината от края на 2021 г., включително спад от 32% тази година.

Хенри Форд би съчувствал на духовния си наследник...

Източник: Wikipedia

През 1924 г. Форд е изправен пред подобна дилема. Продажбите на Model T, най-продаваният в Америка от 1909 г., спадат. Конкурентите печелеха пазарен дял. Ръководителите на компанията вярваха, че е време да произведат нов, модерен автомобил.

Хенри Форд не се съгласи с това. Той се придържаше към своята "Тенекиена Лизи" и мнението му беше единственото, което имаше значение.

"Борбата беше дълга и кървава", пише историкът Стивън Уотс в The People"s Tycoon: Henry Ford and the American Century. "[Една] битка за сърцето и душата на компанията."

Подобно на пазара на електромобили преди Мъск, пазарът на автомобили преди Форд почти не съществуваше. През 1902 г., годината преди навлизането на Ford, най-продаваният е Locomobile, парно задвижвано бъги. Продадени са 2750 единици.

Колите бяха играчки на богатите, лукс, твърде скъпи за повечето хора. Форд искаше да промени това.

"Ще построя автомобил за масата", пише Форд в автобиографията си "Моят живот и работа". "Той ще бъде достатъчно голям за семейството, но достатъчно малък, за да може човек да управлява и да се грижи за него... [и] с толкова ниска цена, че никой човек, който получава добра заплата, няма да не може да притежава такъв."

Производството на Model T започва през 1908 г. Повече от 10 000 са пуснати през 1909 г., 170 000 през 1913 г., 500 000 през 1916 г. и два милиона през 1923 г.

Какво направи Model T толкова популярен? "Не е нещо свързано с изкуство и красота, а по-скоро с полезност и сила", както пише Barrons. "Тенекиената лизи" беше надеждна и евтина.

Но имаше признаци на проблеми. През 1924 г. The Wall Street Journal отбелязва, че Chevy се продават за $495, за първи път довеждайки съперник на "поразително разстояние" от ниските $380 на Ford в индустрията.

През 1925 г. GM изравнява печалбата на Ford - около 100 милиона долара - въпреки че продава наполовина по-малко коли. По-високите маржове на GM и по-добрите бизнес практики се отплащаха.

Стана по-зле. Пазарният дял на Ford спада от 51% през 1924 г. на 32% през 1926 г.

Кларънс Барън, основателят на изданието Barrons, знаеше всичко за съпротивата на Хенри Форд срещу нов модел.

"Той няма да се вслушва в популярните врява или молбите на своите сътрудници", пише Барън на 26 юли 1926 г. "Няма ли да дадете на хората това, което искат?" го попитаха и категоричният отговор беше "Не, ще им дам това, което знам, че трябва да имат."

Разказва се история, датираща още от 1912 г., че докато Хенри Форд отсъствал, ръководителите тайно построили прототип на "подобрен Форд", както пише Барън. Показаха го на шефа след завръщането му.

"Г-н. Форд извика чук", се казва в историята, и той продължи да унищожава нещото. "С всеки удар той викаше: "Ето какво мисля за вашата нова кола."

Източник: GettyImages

Въпреки това лидерите на компанията продължиха да натискат да заменят Model T и в края на лятото на 26 г. старецът забави темпото. След това се хвърли в работата по новата кола, наречена Model A, за да символизира новото начало.

Производството на Model T е спряно на 1 юни 1927 г. и доставките на новата кола са обещани за 1 август. Тази дата дойде и си отиде. Подобно на Мъск, Форд беше лош със сроковете.

Въпреки че преоборудването отне повече от очакваното и струваше 250 милиона долара (около 4,3 милиарда долара днес), колите слязоха от конвейера през ноември.

Съобщава се за мафиотски сцени в дилърите на Ford в цялата страна. Модел A беше популярен и критичен успех, наричан "бебе Линкълн" заради външния си вид, като същевременно струваше същите $385 като Model T.

И все пак не успя да възстанови предишното превъзходство на Ford. Вместо това Ford ще се конкурира с Chevy в сегмента на стартерните автомобили, докато GM - с марки на всяка ценова категория - става номер 1.

Форд загуби господството си поради отказа на Хенри Форд да се промени с времето и новият Модел А просто пристигна твърде късно. Ето един аргумент.

Друго е, че Форд е направил своя избор още в началото на 1900 г., фокусирайки се върху един модел, докато Уилям С. Дюрант - производител на любимите превозни средства на Америка - започва да събира автомобилни компании. Той обедини Buick, Cadillac, Olds, Chevy и други в GM, компания от компании.

Дюрант беше принуден да напусне GM през 1920 г. и след години на планове за бързо забогатяване, почина банкрутирал и забравен през март 1947 г. Форд го надживя с месец.

Връщайки се към 2024 г., Мъск изглежда се интересува повече от лунни снимки - буквално, в случая с неговото ракетно начинание SpaceX - отколкото от сигурни снимки.

Със своя фокус върху автономното шофиране Мъск прави още една лунна снимка. След няколко години може би гледката на автомобили без водачи ще бъде нещо обичайно. След едно поколение децата може да се чудят, че техните по-възрастни родители някога наистина са карали коли - начинът, по който децата в Model Ts са били изумени да чуят, че родителите им някога са пътували с конски бъгита.

"Не залагам всичко, но да се бориш за автономия е ослепително очевиден ход", написа наскоро Мъск в Twitter. "Всичко останало е като вариации на конска карета."

Хенри Форд загуби господство на пазара, като се задържа твърде дълго с евтина кола. Илон Мъск може да го загуби, като чака твърде дълго, за да създаде такава.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.