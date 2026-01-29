Затлъстяването вече не е само здравен, а отчетлив икономически проблем с пряко отражение върху бизнеса, пазара на труда и публичните финанси. Преките медицински разходи, болничните и загубата на продуктивност формират икономическа тежест за страната, която надхвърля 2,5% от брутния вътрешен продукт. Това показват данни на Ново Нордиск България.

По време на събитие в София компанията представи "Калкулатор за измерване на икономическата тежест на затлъстяването". Аналитичният инструмент е разработен в партньорство с макроикономиста и експерт по здравни политики Аркади Шарков. Целта му е да преведе темата за затлъстяването на езика на бизнеса, като покаже реалния ефект върху продуктивността, отсъствията от работа и дългосрочните разходи за работодатели и обществото.

Какво показват данните

Данните очертават сериозен мащаб на проблема у нас - 6 от 10 възрастни живеят с наднормено тегло или затлъстяване, като състоянието засяга най-активната работоспособна възраст. Това води до по-чести и повтарящи се отсъствия, по-ниска ефективност и преждевременно отпадане от пазара на труда. Всички тези фактори имат пряко значение за устойчивостта на бизнеса и социалните системи.

"От медицинска гледна точка затлъстяването е входна врата към редица сериозни заболявания, включително сърдечно-съдови. То влияе директно върху продължителността и качеството на живота, но и върху дългосрочната работоспособност на хората", коментира кардиологът д-р Танер Шахин.

Източник: Ново Нордиск България Аркади Шарков

Според Ново Нордиск инструментът е създаден като практическа основа за по-информирани решения от страна на бизнеса. "Имахме нужда от инструмент, който да покаже реалния ефект на затлъстяването - не само върху здравето, но и върху работната сила, бизнеса и обществото като цяло", заяви д-р Рабия Демет Йозджан, генерален мениджър на компанията.

"Калкулаторът показва в конкретни числа това, което често остава невидимо - как здравето на хората се превръща в икономически фактор. Данните сочат, че навременните интервенции могат да създадат реална добавена стойност и по-здрава работна сила в дългосрочен план", допълни Аркади Шарков.