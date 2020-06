Dell Technologies Inc. има проблем. Компанията притежава дял в гиганта VMWare Inc., който се оценява на около $50 млрд. В същото време обаче пазарът оценява Dell на едва $36 млрд., което означава, че инвеститорите не смятат, че основният бизнес има особено голяма стойност, пише The Wall Street Journal.

Затова производителят на персонални компютри обмисля редица възможности, включително отделяне на дела във VMWare в отделна компания, както и придобиването на останалите акции от облачния гигант, пише изданието, цитирайки свои източници. Те подчертават, че конкретно решение все още не е взето.

Целта е да се разреши проблема с разликата между пазарната оценка на Dell и стойността на дела от 81% във VMWare. Отделянето им може да помогне за по-ясно определяне на стойността на двата бизнеса. Dell може и да предприеме трансакция, която да ѝ помогне да намали огромния си дълг от $48 млрд.

Инвеститорите не са доволни, че акциите на компанията почти не се помръднаха от завръщането ѝ на борсата през 2018 г. В същото време технологичният Nasdaq расте с над 50%. Новината създаде оптимизъм сред инвеститорите, като след затваряне на пазарите акциите на Dell се изстреляха с 18% до $57,80, а тези на VMWare с 8% до $161,50.

Dell вече е създала работни групи, които да преценят всички възможности. Основната е отделяне на дела. Всякаква сделка обаче е малко вероятна преди следващат година, тъй като Dell не може да отдели своя дял без да плати данък до септември 2021 г. - или пет години, след като производителят се обедини с EMC Corp.

Dell, основана през 1984 г. от Майкъл Дел, е добре позната със сложните си финансови операции през годините. През 2013 г. компанията бе свалена от борсата от Дел и Silver Lake. След като купи EMC, чрез сложен ход, върнаха Dell на публичните пазари, използвайки акциите на листнатата компания, която следеше дела на Dell във VMWare.

VMWare има силна позиция на пазара за "хибридни" облачни услуги, където големите компании смесват публичните облачни услуги като тези на Amazon и Microsoft с частните си мрежи. Пазарната капитализация е $62 млрд.Търсенето на подобни услуги расте експлозивно през последните години. Стартъпи и други бизнеси не могат или не искат да поддържат собствени IT отдели и инфраструктура, като в последните години компании от редица индустрии разчитат на облака.

От друга страна секторът на персоналните компютри вече не се радва на такъв растеж както някога, а пазарът е консолидиран в ръцете на няколко ключови играча. Потребителите се обърнаха към смартфони и таблети.

Частично това е и причината Dell да навлезе в новия бизнес с покупката на EMC - най-голямото технологично сливане в историята за онзи момент.