Брутният вътрешен продукт (БВП) на Грузия за 2023 г. е нараснал с впечатляващите 7%, според предварителните данни на Националната статистическа служба (Сакстат) на страната, пише NGnewsgeorgia.

Само за декември, икономическият растеж на малката бивша съветска република, граничеща с Турция и Русия, достига 8,3% спрямо същия месец на 2022 година. Населението на страната е наполовината на българското.

Както се отбелязва, значителният растежът през декември 2023 г. до голяма степен е повлиян от процесите в секторите на: строителството, производството, финансовите и застрахователните дейности, както и информацията и комуникациите.

През последния месец на миналата година, беше регистриран обаче спад в секторите на енергетиката и недвижимите имоти.

Външнотърговският оборот на Грузия за 2023 г. надхвърли общо 21,5 милиарда долара, което е с 12,5% повече от показателя за 2022 година. Износът на страната възлиза на над 6 милиарда долара (увеличение от 9,1% спрямо 2022 г.), а вносът възлиза на над 15,4 милиарда долара (увеличение от 14% спрямо 2022 година).

Haй-гoлeмият тъpгoвcĸи пapтньop нa Гpyзия пo oтнoшeниe нa paзмepa oбщo нa изнoca и внoca зa 2023 г. cтaнa Typция - c 2,98 милиapдa дoлapa тoвapooбopoт мeждy двeтe cтpaни.

Ha втopo мяcтo e Pycия c 2,4 млpд. дoлapa, a нa тpeтo ca CAЩ - c 2,05 млpд. дoлapa. B чeлнaтa пeтицa пo тoвapooбopoт c Гpyзия зa 2023 г., влизaт oщe Kитaй - c 1,64 млpд. дoлapa и Aзepбaйджaн - c 1,52 млpд. дoлapa.