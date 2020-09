Фондовата борса обичаше президента Тръмп. В крайна сметка неговите данъчни облекчения до голяма степен бяха в основата на ръста на пазрите. Именно поради тази причина, според някои експерти, ако Джо Байдън победи Тръмп на предстоящите през ноември избори, много от политиките на Тръмп, особено тези за данъците, ще бъдат отменени променени и това може да е негативно за пазарите. Някои анализатори говорят дори за срив на пазара с между 10 и 20%.

Започват да се появяват признаци, че инвеститорите се тревожат как потенциалното избиране на Джо Байдън за президент ще се отрази върху печалбите на компаниите и по-нататъшното им представяне.

"Мисля, че изборите започват да има значение малко повече за ежедневното представяне на пазара. Бих казал, че факторът Байдън започна да се усеща върху пазарите през последните няколко седмици, когато видяхме, че одобрението му расте. Така че започнахме да чуваме повече дискусии около това какво ще се случва с корпоративните данъци и в резултат на това как трябва да мислим по-нататък за очакванията си за печалба. Мисля, че има и размисъл относно последиците за сектора. Можем ли да видим малко по-висока регулация за определени сектори при демократичен преглед?", коментира Габриела Сантос, глобален стратег в JPMorgan Asset Management, пред Yahoo Finance.

Интересното е, че след констатациите на проучванията от последните седмици, че Байдън води на Тръмп (подхранвани в голяма степен от неуспеха на Тръмп да се пребори с пандемията COVID-19) през последните две седмици, променливостта на фондовите борси се върна на преден план след няколко месеца спад.

Припомням, че бившият вицепрезидент се обяви за отмяна на половината от намаленията на данъците на Тръмп, като обеща да вдигне нормативната ставка до 28%. Съчетайте това с перспективите за по-големи регулации при президенство на Байдън и пазарът може да е в "беда".

Инвестиционната банка Credit Suisse изчислява, че планираната от Байдън промяна в данъците би увеличила ефективната ставка с 4% до 5% и намали с 9 долара от очакваната печалба на S&P 500. Goldman Sachs прогнозира, че данъчният план на Байдън ще накара анализаторите на банката да намалят прогнозата им за печалби за 2021 г. с 12%.

Теоретично тези преразглеждания на оценката биха оказали значителен натиск върху цените на акциите.

"Има проблем. Всичко е след облагане с данъци. Това е жалко, но в края на деня парите, които сложите в джоба си, са след данък. Трябва да сложите повече пари в джоба си. Този план на Байдън означава, че акциите - при всички равни условия - биха били по-ниски с 25%, отколкото са днес. Може и да не стане така. Това е само на теория", обясни изпълнителният директора на SMH Group Джордж Бол за Yahoo Finance.

Бол не е единственият на Уолстрийт, който смята, че избирането на Байдън ще е зле за пазарите.

"Със сигурност данъчният план на Байдън е негативен за пазара", каза главният директор на инвестиционните консултанти на Momentum Алън Бумер за CNBC. "Смятам, че ако корпоративният данък се покачи, това може да намали печалбите на S&P 500 с около 10%. Пазарът е презакупен по много причини. Политиката е една от тях. Ясно е, че това, което се случва с Covid, е негативно. Така че смятам, че данъчният въпрос с Байдън е още един потенциален негатив."

"Една от интересните тенденции на пазара е, че когато действащ републикански президент губи в проучванията, всъщност е налице слабо представяне на индексите през втората половина на годината. И сега случаят може да е точно такъв от сега до изборите", според глобалния инвестиционен стратег на Ned Davis Researc Тим Хейс.

За период от две години пазарът се справя по-добре след републиканска победа (+8.3%), отколкото демократичен избор (+5.8%), според данните на Fidelity, които се връщат назад във времето до 1789 г.

Когато републиканците поемат контрол над Камарата и Сената, двугодишната средна възвращаемост на акциите е впечатляващите 12.2%. Но когато демократите направят това, акциите връщат само 3.4% за период от две години.

Така че, докато президент Байдън може и да не навреди веднага на портфейлите ви, от историческа гледна точка шансовете за негативно въздействие са съществени. Изборът на акции ще стане по-важен от всякога в подобна среда.

Не всички са толкова убедени, че Байдън ще стане президент.

Въпреки превеса на проучванията в полза на Байдън, не всички пазарни експерти смятат, че той ще спечели президентските избори.

Инвеститорът милиардер в облигации Джефри Гундлах, който точно прогнозира, че Доналд Тръмп ще спечели президентската надпревара в началото на 2016 г., вярва, че Тръмп ще бъде преизбран.

"Очакването ми всъщност е, че Доналд Тръмп ще спечели преизбиране", каза Гъндлах по време на въпроси и отговори в уебкаст за затворените фондове на фирмата си DoubleLine Capital във вторник следобед.

60-годишният милиардер заяви, че не би "заложил" на това бившия вицепрезидент Джо Байдън да победи Тръмп през ноември.

"Мисля, че анкетите са много, много скучни в момента заради силно токсичната политическа среда, в която живеем", каза Гъндлах. Финансистът каза още, че е попаднал на данни, които предполагат, че около "две трети от консерваторите или умерените консерватори са излъгали за подкрепата си за Доналд Тръмп на предходните избори".

"Просто мисля, че тук има много, много време. Ще има обрати", добави Гъндлах.

За пазарите той очаква "значителна" нестабилност, което обикновено се случва близо до президентски избори.

"Това обръщане, очаквам много по-голяма волатилност около изборите, тъй като прогресивните политики, огромното увеличение на дефицитните разходи и манипулиране на богатството, биха могли да изиграят роля и ще видим какво ще се случи."

Байдън - лош избор за потребителските компании

Последното нещо, което потребителските компании, засегнати от коронавирусната пандемия, биха искали да видят, е Джо Байдън като президент, смятат анализаторите на щатската инвестиционна банка Goldman Sachs.

Анализаторът на Goldman Кейт МакШейн пише в новата си бележка, че американските потребителски компании вероятно ще видят приблизително 6% среден спад на нетния си доход поради потенциални промени в данъчната политика при президент Байдън.

Макшейн разкри 16 потребителски компании, изложени на риск от увеличение на данъците при потенциална победа на Байдън.

"За да оценим влиянието, което тази потенциална промяна би могла да окаже върху покритието на нашите потребители в САЩ, ние повишаваме ефективната данъчна ставка на всяка компания с 85% от предложеното увеличение на ставката, като допускаме, че приблизително 85% от корпоративните данъчни постъпления са на федерално ниво (въз основа на нашата оценка на индивидуалните данъци на дружествата), като останалата част се отнася до държавните данъци (които предполагаме, че ще останат непроменени). В тази връзка компаниите, които най-силно ще бъдат засегнати са: The Container Store, Grocery Outlet Holding, Jack in the Box, Big Lots, Boston Beer, Albertston's Companies, Market Sprouts Farmers Market, Wingstop, Bly's Club, Ollie's Bargain Outlet Holdings, Seaworld, Dick's Sporting Products, Nordstrom, Ross Stores и Kohl."

"Макар да признаваме, че промяната в доходите на годишна база вероятно се дължи на повече от просто намаляване на данъчната ставка (т.е. специфични за компанията идиосинкратични фактори като растеж, изпълнение и т.н.), големината на промяната в данъчната ставка е била значителен двигател на разширяването на печалбата, въпреки това.", каза Макшейн.

Въпреки заплахата от по-високи данъци от страна на Байдън, инвеститорите все още пренебрегват този фактор.

"Също така установяваме, че инвеститорите не са заложили в достатъчно голяма степен потенциалната волатилност при тези имена, ако има по-високи корпоративни данъци. С приближаването до изборите очакваме цените на опциите за тези имена да отразяват все по-голяма потенциална нестабилност ", предупреждава Макшейн.

Не всички обаче смятат, че Байдън ще е негативен за пазарите

За някои инвеститори, може да се окаже шокиращо, че при един сценарий фондовият пазар може да нарасне с около 12% при демократичен преглед. За да разберете този сценарий, помислете за парти на пияници, където всеки обича човека, който сервира най-много алкохол.

В момента фондовата борса се държи като "парти на пияници". Еквивалентът на алкохола е масово заемане и печатане на пари. По този начин фондовата борса може да хареса потенциалния демократичен замисъл, защото демократите ще заемат повече, отколкото администрацията на Тръмп, ако се сдобият с властта.

След първоначална негативна реакция към демократичен президент, пазарите могат да преосмислят позицията си и да се обърнат рязко и да го харесат, особено, ако той им обещае повишено печатане на пари. Точно както се случи при избирането на Тръмп. След първовначална силна негативна реакция, в крайна сметка пазарите продължиха нагоре.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи