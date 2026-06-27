За предприемачите достъпът се е превърнал в един от най-ценните активи в бизнеса: достъп до клиенти, капитал, таланти и пазари все по-често определят дали компаниите успяват или се провалят. Така амбициралите се да създават глобален бизнес вече гледат даже на паспорта си като на нещо, което може да бъде полезен инструмент... или пречка.

Именно това подхранва нарастващия интерес към европейски програми за постоянно пребиваване и гражданство. Това, което преди се смяташе предимно за житейски избор, днес се оценява като елемент от по-широка бизнес стратегия - такава, центрирана около мобилност, достъп до пазари и дългосрочна устойчивост, пише сп. Entrepreneur в свой материал.

Време е за диверсификация

Въпреки всички критики за изоставането от динамиката на САЩ или Китай, Европейският съюз представлява един от най-големите икономически блокове в света - над 450 милиона потребители и съвкупен БВП над 17 трилиона евро.

За предприемачите, стремящи се към международна експанзия, Европа предлага не само огромна клиентска база, но и сравнително хармонизирана регулаторна рамка, развити финансови пазари и достъп до висококвалифицирани кадри, посочва изданието.

Достъпът до този пазар вече не е безусловен. През последните години санкции, ограничения за пътуване и регулаторни изисквания засегнаха собственици на бизнес в множество региони. Предприемачи, които са приемали глобалната мобилност за даденост, установяват по трудния начин, че не са прави.

В резултат на това опциите за пребиваване и гражданство се оценяват все по-често през същата призма като другите бизнес решения: диверсификация. Предприемачите диверсифицират доставчиците си, за да намалят операционния риск. Инвеститорите диверсифицират портфейлите си срещу пазарна волатилност. Все повече глобално мислещи основатели на компании диверсифицират и своите опции за мобилност.

Конкретните програми

Португалската програма "Златна виза", стартирана през 2012 г., помогна да се популяризира концепцията за право на пребиваване срещу инвестиции в Европа. Въпреки че програмата се е развила значително и вече не включва недвижимите имоти в инвестициите, каквито бяха първоначалните условия, тя продължава да привлича международни бизнесмени.

За повечето кандидати привлекателността не е в незабавното гражданство, а в законното пребиваване, дългосрочната гъвкавост и достъпа до по-широката европейска екосистема.

Предприемачите с право на пребиваване в Европа по-лесно разгръщат местни операции, набират служители, изградят отношения с финансови институции и участват активно в регионалните бизнес мрежи.

Малта предлага различен подход. Докато Португалия се фокусира основно върху пребиваването, Малта е известна с пътища, водещи до гражданство при специфични условия и строги изисквания за надлежна проверка.

За бизнес собствениците привлекателността е в стабилната правна среда, развитата инфраструктура за финансови услуги и по-широките права, свързани с европейското гражданство.

В България "златен паспорт" няма от 2022 г., но Законът за чужденците дава възможност за постоянно пребиваване на граждани на други държави, направили големи инвестиции у нас. Някои критици твърдят, че моделът не е достатъчно гъвкав и лишава България от възможности да се конкурира за вниманието на глобалните предприемачи.

Застраховка срещу риск

Правото на пребиваване или гражданство може да осигури гъвкавост в периоди на политическа несигурност, икономически сътресения или регулаторни промени, както редица по-свободомислещи предприемачи от бившето съветско пространство могат да потвърдят.

То може да опрости международното разширяване, да подпомогне плановете за преместване на семейството и да създаде допълнителни възможности за следващото поколение.

Разговорът по темата често се задълбочава след ликвидационно събитие - продажба на компания или натрупване на значително богатство. Тогава приоритетите се променят: запазване на богатството, наследствено планиране, образование за децата, достъп до здравеопазване и дългосрочна семейна сигурност стават все по-важни. Мобилността се превръща в елемент на по-широка дискусия за наследството, пише Entrepreneur.

Критиците твърдят, че програмите за гражданство рискуват да превърнат националната идентичност в стока. Поддръжниците им отбелязват, че страните отдавна се конкурират за таланти и инвестиции чрез стартъп визи и специализирани имиграционни пътища - днешните програми за мобилност са просто продължение на тази конкуренция.

Пазарът при всички случаи става все по-взискателен. Правителствата в цяла Европа са засилили стандартите за надлежна проверка и са увеличили регулаторните изисквания. Програмите, предлагали относително лесни пътища, са станали по-строги и, в много случаи, по-скъпи.

За предприемачите това звучи познато: колкото нещо е по-търсено и оскъдно, толкова по-висока е и неговата цена.