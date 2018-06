Производителят на спортни автомобили Porsche е закупила 10% дял от хърватската компания Rimac Automobili. Цената на сделката остава неясна. Източноевропейското дружество, започнало от гараж преди девет години, разработва и произвежда компоненти за електромобили. Досега компанията има и два цели модела - Concept One и C Two, които явно са впечатлили Porsche.

"Разработвайки изцяло електрически двуместни спортни суперавтомобила - Concept One и C Two, както и основните системи, Rimac впечатляващо демонстрира възможностите си в сферата на електрическата мобилно", заяви Луц Мешке, зам.-председател на борда на директорите на Porsche. "Смятаме, че идеите на Rimac и подхода им са изключително обещаващи, затова се надяваме да влезе в тясно сътрудничество с компанията", добави той.

Porsche скоро ще представи и своя първи изцяло електрически модел, който миналата седмица получи името Taycan - или в груб превод "буен млад кон". Заради това компанията търси стратегическо партньорство с Rimac, която вече има опит, макар и скромен.

Последният модел - C Two - може да измине 650 км. с едно зареждане, а батериите достигат капацитет от 80% след едва 30 минути на зарядното. Автомобилът има мощност от около 2 000 к.с. и максимална скорост от 412 км/ч.

Моделът на Porsche ще бъде с доста по-ниска мощност - 600 к.с., както и възможност да измине над 500 км. с едно зареждане на батериите. Германската компания планира да инвестира в електромобилите над €6 милиарда до 2022 г.

Rimac, базиран в Загреб, бе основана през 2009 г. и сега за нея работят 400 души. Освен това Rimac произвежда и електрически велосипеди под марката Greyp Bikes, създадена през 2013 г.