Дръзките действия в борбата с климатичните промени ще добавят над 2 трилиона долара годишно към глобалния брутен вътрешен продукт (БВП) през следващото десетилети. Това се посочва в нов доклад, разглеждащ икономическия ефект от опазването на околната среда.

В документа от Global Commission on the Ecinomy and Climte се казва, че световните лидери "подценяват сериозно ползите от по-чист растеж". Експертите твърдят, че глобалната икономика може да спечели допълнително 26 трилиона долара до 2030 година, ако бъдат предприети по-амбициозни стъпки в борбата с климатичните промени.

"Все още се разпространява схващането, че преминаването към нисковъглеродно бъдеще ще бъде скъпо", казва водещият автор на доклада Хелън Монтфорд в интервю за Reuters, цитирано от Business Inisder.

Специалистите прогнозират още един сценарий, подкрепен от ръководителя на Световната банка Кристалина Георгиева, че до 2030 година могат да бъдат създадени около 65 милиона работни места, свързани с дейностти около устойчивото развитие.

В документа се посочва още, че вниманието към околната среда ще "отключи неподозирани възможностти", а също така ще подкрепи една по-стабилна и устойчива икономика.

Авторите му настояват за няколко ключови промени - по-високи такси за изхвърляните въглеродни емисии, увеличаване на инвестициите в устойчива инфраструктура, използване на потенциала на иновациите и други.

"Ползите от тези действия са по-големи от всякога, а разходите, трупани от бездействието, продължават да растат. Време е за решителна промяна към нова икономика на климата", настояват експертите.