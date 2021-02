Очакванията на Уорън Бъфет за финансовия сектор в САЩ изглеждат помрачени. Оракулът от Омаха подновява и интереса си към петролния сектор, както и телекомите, пише CNN.

Berkshire Hathaway на легендарния инвеститор разкри във вторник последните си покупки и продажби, направени през четвъртото тримесечие на 2020 г. Според тях, той вече не притежава акции на JPMorgan Chase, PNC и M&T Bank — три банки с дейност в САЩ. Продажбата на акциите на JPMorgan е интересна, тъй като Berkshire си партнира с водената от Джейми Даймън банка и Amazon в опит да предостави по-добри здравни грижи и застрахователни услуги на служителите от трите компании. През януари т.г. обаче трите дружества съобщиха, че прекратяват дейността на компанията. Berkshire все още притежава акции на Amazon.

Компанията на Бъфет е намалила дела си и в Wells Fargo, като запазва позиции в Bank of America, Bank of New York, US Bancorp. и American Express. Тя придобива акции в друга финансова компания — застрахователния брокер Marsh & McLennan.

Berkshire Hathaway е продала и всичките си акции на производителя на ваксини Pfizer, както и на минната компания Barrick Gold.

Бъфет е увеличил акциите от AbbVie, Bristol-Myers Squibb и Merck.

Berkshire намалява и позицията си в Apple, но производителя на iPhone остава сред най-големите позиции в портфолиото на компанията. Тя добавя и акции от телеком компаните T-Mobile и Verizon.

Бъфет добавя и акции в петролния гигант Chevron.