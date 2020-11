На 16 ноември горният модул на комисческата ракета Vega претърпя катастрофална повреда след излитането си от космодрума Куру във Френска Гвиана, предаде Space News. На борда ѝ бяха два сателита - френски и испанки, които бяха загубени.

Със сигурност катастрофата нанася поредния репутационен удар върху Европейската космическа програма. С нея, Vega има повече неуспешни полети, отколкото успешни, след като в две от последните си три изстрелвания тя се проваля.

Горният ѝ модул - Avum, е произведен от Airbus Defense and Space и украинската компания "Южное".

Целта на мисията ѝ беше да закара в орбита първият испански сателит за наблюдение на Земята - SEOSAT - Ingenio, който също е произведен от Airbus Defense and Space и 175-килограмовия TARANIS (името му идва от Tool for the Analysis of RAdionation from lightning), построен от френската космическа агенция CNES. Той трябваше да изследва електромагнитни феномени в горната част на атмосферата, причинени от гръмотевици.

Съвкупната цена на двата космически апарата според специализираното издание е общо 400 млн. евро.

Но това не са единствените щети. Производителят на Vega - Avio претърпя срив на акциите на Миланската фондова борса от почти 13,5 евро за акция до 10,5 евро за акция.