Теодор Несторов поема нова роля като маркетинг директор в Карлсберг България, съобщиха от компанията.

Той има богат професионален опит в областта на маркетинга и комуникациите. Несторов е част от екипа на компанията от юли 2014 година. За последните четири години работи по различни успешни проекти, сред които лансиране на нови продукти и изграждане на стратегията на марката "Шуменско".

Преди Карлсберг България, Несторов има опит на различни маркетингови позиции в Монделийз България, където е отговарял за едни от най-големите марки и продуктови сегменти на пазара на шоколад и кафе в България.

Теодор Несторов има бакалавърска степен по Бизнес Администрация в City Collage Thessaloniki (affiliated institution of the University of Sheffield) и магистърска степен по Стратегически Маркетинг в Birmingham University.

"Шуменско" е една от водещите бирени марки у нас, част от портфолиото на Карлсберг България. През 2017 година "Шуменско" чества 135-тата си годишнина като отбелязва сериозни ръстове през последните две години. За 2017 година Шуменско постигна увеличение в обемите от 15,2%, което се отрази и на ръст в дяла му от общия бирен пазар в страната.

Продуктовото портфолио на компанията Карлсберг България включва националните "Шуменско" и "Пиринско", международните марки на компанията Carlsberg и Tuborg, Kronenbourg Blanc, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена бира Erdinger и белгийската крафт бира Grimbergen и други. Карлсберг България предлага на нашия пазар и сайдера Somersby в четири разновидности.