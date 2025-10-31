В свят, в който всичко се случва бързо, най-ценното, което можем да си осигурим, е спокойствие. А то започва с добри финансови решения.

Защо спестяването е повече от навик - разказва Гергана Ангелова (ръководител "Връзки с клиенти") от Bigbank - дигиталната банка, която прави живота по-лесен.

В динамичния свят на дигиталното банкиране спестяването вече не е просто навик, а стратегическо решение.

Всеки има свой ритъм, когато става дума за пари - за едни спестяването е рутина, за други - спонтанен избор в края на месеца. Но независимо от подхода, ключът е един: последователност и информираност.

"Спестяването не е еднократно действие. То е отношение - към себе си и към бъдещето," казва Гергана Ангелова от Bigbank България. "Днес хората търсят нещо повече от добра лихва - търсят сигурност, ясни условия, удобство и бързина."

Как да изберем правилния инструмент за спестяванията си?

"Няма универсално решение - всичко зависи от целите ни," споделя Гергана. "Краткосрочните инструменти като депозитите дават стабилност и предвидимост. Инвестициите носят по-висока доходност, но и риск. А пенсионните схеми са дългосрочен ангажимент."

Ключът е балансът между доходност, риск и ликвидност - или с други думи, колко искаш да спечелиш, какво можеш да рискуваш и кога ще имаш нужда от парите. "Срочният депозит остава чудесен избор, когато търсиш безопасност и сигурност. Особено ако условията са фиксирани и прозрачни - както е при нас," допълва тя.

Защо дигиталните банки като Bigbank печелят доверието на хората?

"Защото правим нещата прости," усмихва се Гергана. "Хората вече не искат да обикалят офиси, да губят време и да подписват куп документи. Искат яснота - да знаят какво получават и кога."

"Точно затова в момента е чудесно време да помислим за спестовна сметка като BigСейф - процесът е изцяло онлайн, парите ти се превалутират автоматично и безплатно, а през това време растат с най-добрата лихва на пазара от 2.25%. Това е спестяване, което работи за теб, докато ти мислиш за следващата си стъпка," добавя тя.

Какво да имаме предвид, когато избираме банка за спестяванията си?

Виж дали лихвата е фиксирана за целия срок.

Прегледай условията при предсрочно прекратяване.

Потърси банка, която ти дава лесен онлайн достъп и контрол над парите ти.

"Всички търсим спокойствие, когато става дума за спестявания," казва Гергана. "За мен това означава да знаеш какво подписваш и какво ще получиш. Нищо скрито, нищо неясно. Вярваме, че така се гради доверие - с прозрачност и простота."

Да върнем смисъла на спестяването

"Мина времето на "спестяването под дюшека". Днес спестяването е умно, дигитално и персонално. Голямата банка за теб е тази, която не просто пази парите ти, а ги кара да растат с теб," казва Гергана Ангелова.