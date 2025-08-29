Швейцарски съд запорира сметките на руската корпорация "ВСМПО-Ависма", най-големият производител на титан в света и основен доставчик за предприятия от руския военно-промишлен комплекс. Сумата, която е блокирана, се оценява на милиони долари, съобщават руски и швейцарски източници.

Запорът е поискан от швейцарската компания Interlink Metals & Chemicals заради нарушено споразумение, сключено през 2020 г. между двете страни. Според източници на RTVI, това е част от продължаващ международен спор за изпълнение на договори за доставка на титанови заготовки.

Случаят е свързан и с наказателно дело срещу бившия изпълнителен директор на "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин, арестуван през юни по обвинения в измама при закупуване на суровини на завишени цени.

Разследването оценява щетите от действията му на около 4 милиарда рубли (почти 43 милиона евро).

Източник: VSMPO-AVISMA

"ВСМПО-Ависма" е ключов доставчик за Airbus, Boeing, Embraer, Rolls-Royce и Safran, като произвежда около 90% от титана в Русия. Нарушенията и финансовите ограничения могат да се отразят на глобалните доставки и цените на авиационни компоненти в световен мащаб.

На този фон, преди дни стана ясно, че Русия се надява съвместното предприятие с Boeing в Свердловска област да възобнови работата си. От правителството определиха проекта като "взаимноизгоден". Вицепремиерът Мантуров подчерта още, че страната не е ограничавала износа на титан.