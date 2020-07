Amazon изработва "умни" колички за пазаруване. Количките ще следят за добавените в тях стоки и ще таксуват купувачите автоматично, предоставяйки възможност клиентът да пропусне реденето на опашка на каса.

Очаква се първата "умна" количка за пазаруване (Dash Carts) да се появи в новия магазин за хранителни стоки на компанията около Лос Анджелис. Предстои магазинът да бъде открит тази година, съобщиха от технологичния гигант.

Клиентите в обектите с Dash Carts ще могат да използват количките, като е необходимо само да създадат свой акаунт в Amazon и да разполагат със смартфон. След като влязат в магазина, те ще трябва да сканират QR код, който се намира се в приложението Amazon. Кодът ще вписва количката, която потребителят е взел, и ще зарежда списъци за пазаруване на Alexa.

Всяка количка разполага с камери, които ще сканират предметите, поставени в нея.

Ако потребител извади артикул от количката, той ще бъде премахнат от цената. Това ще се вижда на дисплей, поместен на самата количка. Крайната сума ще бъде автоматично изтеглена от регистрираната карта на потребителя в акаунта в Amazon. След пазара потребителят ще получава имейл с копие от касовата си бележка.

Всъщност новите колички надграждат технологията Just Walk Out на Amazon, която прави възможно пазаруването в магазини, които просто нямат касиери. Иновацията стана факт първо в обектите Amazon Go през 2018 година, а тази година гигантът отвори и първия си супермаркет Amazon Go Grocery.

С новата технология, която на практика избягва касиерите, Amazon се надява да направи пазаруването по-приятно и бързо. Гигантът също така цели да спечели важна стратегическа преднина пред другите физически търговци на дребно.

По-рано тази година стана ясно, че Amazon предвижда да продава технологията си за пазаруване без касиери на други вериги магазини.